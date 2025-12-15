Vous refaites votre salon ? les architectes lâchent le béton ciré pour ce sol stylé bien plus pratique

Longtemps, le sol n’a été qu’un décor de fond dans la maison. Le vrai héros des intérieurs contemporains, c’était ce béton ciré lisse et minéral, associé aux lofts lumineux et aux cuisines ouvertes. Son aspect uniforme et sa capacité à s’accorder avec presque toutes les couleurs l’ont imposé comme évidence. Sauf que, une fois l’effet waouh passé, le quotidien a commencé à montrer ses limites.

Dans les projets récents, de nombreux architectes d’intérieur pointent le même problème : sol froid sous les pieds en hiver, taches d’eau qui marquent, rayures dès que les meubles bougent, gris monotone dès que la lumière baisse. Beaucoup de particuliers se mettent alors en quête d’une alternative au béton ciré pour leurs pièces de vie, tout aussi moderne mais bien plus simple à vivre. Et un nouveau venu s’impose peu à peu.

Pourquoi le béton ciré fatigue les intérieurs en 2025

Le béton ciré reste apprécié pour son côté graphique et ses teintes tendance comme le gris clair, le beige, l’anthracite, le blanc ou la terre cuite, très en vue en 2025. Sur le papier, il coche toutes les cases : continu, épuré, compatible avec beaucoup de styles. Dans la réalité, surtout sans chauffage au sol, il se révèle souvent glacial au toucher, sensible aux taches de liquide et aux micro-rayures dans les pièces à fort passage.

Sur de grandes surfaces, ce sol peut aussi donner une impression de froideur visuelle, encore plus marquée en plein hiver quand la lumière se fait rare. Les familles actives constatent vite qu’il réclame un entretien pointilleux pour garder un bel aspect. Beaucoup se tournent alors vers des revêtements qui conservent l’esprit contemporain, mais avec plus de chaleur et de tolérance aux aléas du quotidien.

Micro-terrazzo, l’alternative au béton ciré qui change tout

Le micro-terrazzo s’inspire du terrazzo italien traditionnel, mais en version grain ultra-fin, parfois ton sur ton, parfois légèrement coloré. Son fini texturé capte la lumière, crée un dessin discret au sol et masque naturellement petites taches ou miettes. On le retrouve désormais dans les catalogues d’enseignes grand public comme Maisons du Monde ou Habitat, signe que ce revêtement de sol a quitté les projets de créateurs pour s’installer dans les maisons de tous les jours.

Les architectes d’intérieur l’apprécient pour sa résistance aux chocs et sa facilité de nettoyage à l’eau tiède et au savon doux, même avec des enfants, des animaux ou des allers-retours en boots mouillées. La surface paraît moins froide que celle d’un béton parfaitement lisse, la sensation est plus douce, ce qui change beaucoup l’ambiance d’un salon ou d’une entrée en plein mois de décembre. Et son côté graphique reste assez discret pour ne pas lasser.

Un rendu contemporain proche du béton, mais plus chaleureux visuellement.

Une texture qui camoufle les marques du quotidien.

Un entretien simple, adapté aux rythmes de vie chargés.

Comment adopter le micro-terrazzo chez soi sans se tromper

Côté pose, le micro-terrazzo existe en dalles à clipser, en carreaux ou en revêtement continu. Il peut recouvrir un ancien béton ciré après une préparation légère du support : les professionnels recommandent souvent une couche d’accroche et, si besoin, un ragréage pour obtenir une base bien plane. Ce format permet de transformer une pièce en un week-end et d’offrir un nouveau visage au sol avant les fêtes, sans se lancer dans un chantier lourd.

Pour réussir l’effet cocon, les pros conseillent des coloris lumineux comme le blanc perlé, le gris clair moucheté ou les nuances sable, qui rappellent les teintes tendance du béton ciré tout en gagnant en douceur. Ces tons fonctionnent aussi bien avec un mobilier en bois clair ou en rotin qu’avec des tapis en laine épaisse, des plaids en coton et quelques touches dorées ou cuivrées. Le résultat reste compatible avec une déco scandinave, bohème ou méditerranéenne, en gardant un sol durable qui traverse les modes.