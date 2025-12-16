Moins de 13 € chez Gifi : cette guirlande de Noël fait passer votre salon en mode chalet, vous allez la vouloir

À l'approche des fêtes, beaucoup aimeraient transformer leur salon en chalet de montagne, sans billets de train ni gros budget. Plaids, bois brut, lumières douces… L'ambiance se joue à quelques détails, surtout quand le budget du quotidien se resserre. Plutôt que de racheter tout le mobilier, un seul accessoire bien choisi peut réveiller la déco et donner cette atmosphère de refuge hivernal recherchée.

Cette saison, la vedette se trouve dans les rayons de Gifi : une guirlande de Noël poinsettia vert et rouge de 2 mètres, affichée à seulement 12,99 €, soit moins de 13 €, qui habille aussitôt un intérieur d'un vrai esprit chalet. Entre tonalités inspirées des sapins et fleurs rouges façon maisons de montagne, elle s'inscrit pile dans la tendance féerie lumineuse annoncée pour 2025, avec un atout mini prix qui fait réfléchir.

Une guirlande Gifi pour un décor chalet

Cette guirlande de Noël mise sur un classique rassurant : un long feuillage vert, bien étoffé, ponctué de poinsettias rouges qui restent décoratifs même éteints. Avec ses 2 mètres de longueur et 25 cm de largeur, elle suffit à structurer un rebord de cheminée, une rampe ou le centre d'une table. Les matériaux, mélange de PVC, plastique et fer, promettent une déco qui tient tout l'hiver sans perdre en tenue.

Dans les magasins, les premières collections de Noël confirment cette envie de lumière. Action rappelle déjà que la guirlande lumineuse incarne à elle seule la convivialité de décembre, avec des modèles vendus à prix très accessibles. La version poinsettia de Gifi joue une autre carte : sans LED intégrées, elle sert de base végétale généreuse que l'on peut agrémenter de petites lumières selon ses envies, pour une ambiance vraiment sur mesure.

Où installer la guirlande poinsettia pour un effet chalet

Son premier atout reste sa polyvalence. Sur une rampe d'escalier, elle suit la courbe des marches et transforme la montée en petit sentier de montagne. Posée sur un buffet ou une console, elle met en valeur photophores en bois, suspensions d'inspiration scandinave et bougies façon neige artificielle. Au milieu de la table, elle remplace une composition florale coûteuse tout en apportant ce vert profond typique des sapins.

Pour exploiter au mieux ce potentiel chalet sans surcharger la pièce, quelques idées suffisent.

Enrouler la guirlande autour d'une cheminée ou d'une étagère, puis glisser une fine guirlande LED à lumière chaude pour un léger scintillement.

Encadrer une porte ou un miroir pour prolonger l'ambiance de montagne après les fêtes, dans une déco d'hiver plus sobre.

Miser sur quelques touches argentées ou dorées, éparpillées dans le feuillage, pour un rendu plus sophistiqué sans perdre le côté traditionnel.

La règle des trois lumières pour un salon cocon

Reste la question de l'ambiance générale. Les décorateurs d'intérieur résument souvent leur méthode à une règle simple : combiner trois familles de sources lumineuses. Une lumière générale très douce, par un lampadaire ou une grande lampe à ampoule chaude, remplace avantageusement le plafonnier éblouissant. Viennent ensuite les lumières d'appoint qui ciblent un coin lecture, une table basse ou un buffet, en variant les hauteurs pour donner du relief à la pièce.

La troisième catégorie, la lumière décorative, fait toute la différence lors des soirées de décembre, surtout quand la lumière du jour disparaît tôt. C'est là que la guirlande poinsettia de Gifi trouve sa place : posée sur une cheminée, une rampe ou une étagère, elle diffuse des touches de couleur et structure le regard. En évitant les guirlandes multicolores clignotantes et l'accumulation de gadgets lumineux, cette seule guirlande suffit à donner à la maison une atmosphère de chalet accueillant, sans prise de tête et sans exploser le budget.