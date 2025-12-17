Voici l’outil 3-en-1 de Lidl à 29,99 € qui intrigue les jardiniers en novembre 2025, et ce détail change tout au ramassage

Le ramassage des feuilles n’a jamais pesé autant sur l’agenda. Ce petit prix venu du discount bouscule les habitudes.

Avec les jardins qui jaunissent et les pelouses vite recouvertes, l’automne relance une question simple: comment garder des extérieurs propres sans y passer le week-end entier. Le distributeur Lidl propose cette saison un outil 3-en-1 taillé pour ce moment de l’année, quand les allées se couvrent d’érables et de tilleuls. Promis, l’idée n’est pas de réinventer le râteau, mais d’accélérer les gestes qui comptent, surtout quand la pluie s’invite.

Ce modèle combine soufflage, aspiration et broyage pour alléger la corvée. Un passage pour déporter les feuilles, le suivant pour les avaler et les réduire, puis on range. Disponible uniquement en ligne, il vise les jardins familiaux comme les petites cours urbaines. Et un détail retient l’attention.

Souffler, aspirer, broyer, ce 3-en-1 Lidl qui bouscule les corvées

Concrètement, on a affaire à un souffleur-aspirateur-broyeur électrique pensé pour la saison des feuilles mortes. Son moteur de 2600 watts alimente deux niveaux de vitesse pour s’adapter à l’allée gravillonnée, à la terrasse ou au gazon. En mode soufflage, l’air grimpe jusqu’à 270 km/h pour regrouper les tas au pied d’un massif. En mode aspiration, le débit atteint 12 m³/min, de quoi ramasser vite sans multiplier les allers-retours.

Le broyage fait la différence. Les feuilles sont réduites en fragments fins, avec une réduction jusqu’à dix fois du volume avant stockage. Résultat, moins de sacs à manipuler et un transport allégé vers la benne verte ou le compost. Et pourtant, l’usage reste simple: un commutateur pour choisir le mode, un tube au sol et on avance.

L’idée derrière ce 3-en-1 est simple : libérer du temps quand la météo se gâte. Quand la fenêtre de beau temps se resserre en novembre, gagner quelques minutes sur chaque zone change la donne sur une fin d’après-midi.

Le prix qui fait parler, et l’équipement qui suit sans chichis

On ne tourne pas autour du pot. Affiché à 29,99 €, cet appareil disponible uniquement sur le site de Lidl se positionne très bas face à des modèles plus chers en magasin spécialisé. Le pari est clair pour ce mois de novembre, entre premières gelées et calendrier chargé avant les fêtes: maîtriser le budget sans renoncer à l’efficacité.

Côté confort, l’appareil mise sur des détails concrets. Les poignées sont annoncées ergonomiques, avec une poignée en T pour guider le bras et répartir la charge. Les deux petites roulettes à l’extrémité du tube aident à suivre le sol sans forcer sur le dos. La sangle d’épaule réglable, fournie avec mousqueton, stabilise l’ensemble dans les allées. Un dispositif évite aussi le débranchement accidentel du câble, utile quand on serpente entre les massifs. Rien de tape-à-l’œil, mais des éléments pratiques posés au bon endroit.

Le sac de collecte de 34 litres accepte un beau volume de feuilles broyées. Pour une allée, un petit jardin de ville ou un bout de pelouse, on effectue tranquille une session complète. C’est aussi moins d’allers-retours au bac vert, on gagne du temps et de l’energie.

Ce qu’il change concrètement en automne, et le moment où il se révèle

Le constat se fait vite au jardin. Les amas de feuilles humides, souvent rétifs au râteau, cèdent grâce à la puissance annoncée de 2600 watts. On regroupe en soufflant, on inverse le mode, et le broyeur fait le reste. Les fragments occupent moins de place et s’intègrent mieux au compost. Pour ceux qui trièrent les déchets verts, le gain de volume réduit le nombre de dépôts.

En pratique, l’intérêt se voit surtout après un coup de vent ou une averse. La vitesse de soufflage à 270 km/h rassemble vite les volumes, puis l’aspiration à 12 m³/min finalise proprement. Sur les bordures, les gravillons restent en place si on règle la vitesse sur le premier cran. Et quand les températures baissent en fin de journée, on apprécie de finir plus tôt.

Reste le sujet du prix. À 29,99 €, l’appareil trouve sa place chez celles et ceux qui veulent passer à l’électrique sans investir lourd. Le sac de 34 litres reçoit le broyat, qui prend moins de place grâce à la réduction annoncée pouvant aller jusqu’à dix fois. On plie, on accroche le câble, et l’outil repart au garage jusqu’au prochain tapis de feuilles. Pour cette période où les week-ends filent, l’équation paraît nette avec Lidl.