Votre salle de bain fait vieillotte ? ce miroir lumineux anti-buée en promo chez Leroy Merlin change tout sous 90 €

Quand la buée recouvre le miroir dès la première douche et que la lumière crue du plafonnier vous réveille plus qu’elle n’éclaire, la salle de bain perd aussitôt son côté cocon. Beaucoup pensent qu’il faut tout refaire pour lui redonner du style, alors qu’un seul élément bien choisi peut suffire à la transformer.

En ce moment, ce rôle revient clairement au miroir : les modèles lumineux et anti-buée changent l’ambiance, valorisent les carrelages et simplifient la routine du matin. Chez Leroy Merlin, un miroir lumineux rond 60 cm anti-buée Leroy Merlin de la gamme Modern signé SENSEA tombe à moins de 85 €, avec lumière réglable et look très contemporain. De quoi piquer la curiosité.

Un miroir lumineux rond qui modernise la salle de bain

On sous-estime souvent la puissance d’un miroir dans une petite pièce d’eau. Un format généreux qui renvoie la lumière, surtout quand il est rétroéclairé, agrandit visuellement la pièce, efface les recoins sombres et met en valeur la faïence ou le meuble vasque. Dans une salle de bain sans fenêtre, un miroir salle de bain rond lumineux anti buée fait presque office de seconde ouverture.

Chez Leroy Merlin, la collection Modern décline cette idée avec plusieurs formats, du grand miroir galet lumineux à 266,52 € au modèle rond de 60 cm, adapté à un lavabo simple. Ce dernier s’impose comme best-seller de la catégorie miroir lumineux anti-buée et affiche une note de 5/5, un signe que le résultat visuel comme le confort d’usage correspondent aux attentes.

Miroir lumineux Modern 60 cm : anti-buée, lumière réglable et sécurité

Le miroir lumineux rond Modern 60 cm combine LED 9 W et flux de 837 lumens pour une lumière chaude de 3000 K, agréable au visage. Son rétroéclairage périphérique crée un halo doux sur le mur, et le variateur intégré ajuste l’intensité du bout du doigt via l’interrupteur tactile, pour passer d’une lumière franche le matin à une ambiance plus douce le soir.

Côté confort, la fonction anti-buée limite la condensation sur la surface du miroir après la douche. Elle s’active via une zone tactile dédiée et se coupe automatiquement au bout de 30 minutes, ce qui limite la consommation électrique. Prévu pour les pièces humides, ce miroir affiche un indice de protection IP44, un film anti-éclat, un traitement anticorrosif et une garantie de 10 ans, avec un produit réparable pour un usage intensif.

Promo à 84,91 € chez Leroy Merlin : comment en profiter vraiment

Actuellement, Leroy Merlin affiche ce miroir Modern Sensea à 84,91 € au lieu de 99,90 €, soit environ 15 % de remise, jusqu’au 6 janvier. Un tarif qui le place parmi les miroirs lumineux anti-buée à moins de 90 €, quand le grand miroir galet lumineux de la même famille tourne plutôt autour de 266,52 €. Pour moderniser une salle de bain sans exploser son budget, ce miroir salle de bain anti buée pas cher trouve donc facilement sa place sur une liste de projets hivernaux.

Quelques astuces suffisent pour profiter pleinement de ce modèle au quotidien :

Prévoir un éclairage de plafond complémentaire, le miroir apportant surtout un éclairage d’ambiance ciblé sur la zone du lavabo.

Adapter l’intensité selon les moments de la journée : puissance maximale le matin, halo plus doux le soir pour une ambiance détente.

Suivre la notice de fixation avec les accroches en T fournies pour une pose murale rapide, même si l’on débute en bricolage.

De quoi offrir à la salle de bain une touche de modernité visible dès l’entrée, sans travaux lourds et en restant sous la barre des 100 €.