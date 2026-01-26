Horoscope amoureux : cette semaine, ces 5 signes risquent de voir leur vie sentimentale totalement chamboulée

Du lundi 26 janvier 2026 au week-end, le ciel fait bouger les lignes côté coeur. Vénus s'invite au premier plan et l'horoscope amoureux de la semaine annonce des couples secoués, des élans soudains et des décisions que personne n'avait vraiment prévues.

La Lune change de signe, les émotions montent vite et la frontière entre besoin de sécurité et envie de liberté devient floue. Cinq signes astrologiques vont le sentir plus fort que les autres, entre rapprochements intenses, doutes passagers et surprises franchement troublantes.

Horoscope amoureux de la semaine : une énergie sous haute tension

La semaine démarre avec une Lune en Bélier qui pousse à dire tout haut ce que l'on retenait depuis trop longtemps. Puis son passage en Taureau, en tension avec Mars en Verseau, réveille un tiraillement entre confort rassurant et désir de changer la donne.

Dans les relations, ce mélange peut transformer un détail en étincelle. L'horoscope conseille de prendre du recul, d'observer ce qui se joue en soi, puis de poser ses besoins avec franchise. Sur ce terrain déjà chargé, certains signes deviennent les véritables héros romantiques des jours à venir.

Bélier, Cancer, Lion, Scorpion, Poissons : les signes les plus secoués en amour

Pour le Bélier, les prévisions sont claires : "L'impact de Vénus sera positif pour la majorité d'entre vous, car c'est avec votre conjoint que vous découvrirez une intensité amoureuse nouvelle. Mais vous risquez dans certains cas d'être attiré par quelqu'un d'autre", peut-on lire dans l'horoscope de la semaine publié par Marie Claire. Chez le Cancer, la tonalité se veut plus intérieure : "Les natifs du signe auront envie en cette période d'une relation conjugale mieux approfondie que précédemment ou se plairont à certaines remises en cause pour améliorer la relation existante. En somme, il s'agira de consolider les liens conjugaux ou de les rénover", prévient l'horoscope du Cancer. Pour le Lion, le message reste tourné vers le couple : "Vénus sera tout bénéfice pour les natifs vivant en couple. Ce sera le moment ou jamais de vous rapprocher de votre conjoint ou partenaire, d'oublier les petites dissensions qui ont pu vous opposer récemment. Ainsi, vous pourrez affronter ensemble des problèmes plus sérieux."

Les natifs du Scorpion vivent un programme plus discret mais solide : "Vous envierez les folles histoires d'amour des autres, mais vous préférerez la prudence en consolidant patiemment votre relation actuelle. En attendant, tout ira bien sur le plan conjugal." Enfin, les Poissons nagent en pleine douceur vénusienne : "Belle entente en couple grâce à l'aspect harmonieux de Vénus. Cette planète réveillera votre sensualité et vous aidera à établir ou à rétablir le dialogue avec votre conjoint ou partenaire", souligne l'horoscope des Poissons.

Comment accueillir ces surprises sans faire exploser la relation

Que l'on soit en couple ou célibataire, ce ciel met l'accent sur la façon de parler d'amour. Dire calmement ce qui blesse ou ce qui manque évite de transformer la relation en terrain explosif.

Les astres invitent à plus de souplesse : relâcher l'exigence de sécurité absolue, écouter vraiment l'autre, accepter l'imprévu. Dans ce climat, même une dispute peut ouvrir la porte à un rapprochement intense.