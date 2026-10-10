Agapanthes en août : ce geste de taille oublié, à faire maintenant, peut doubler la floraison l’été prochain

En août, vos agapanthes jouent déjà la floraison de l’année prochaine sans que cela se voie. Un simple geste de taille, souvent oublié, peut tout changer.

En plein mois d’août, vos agapanthes gardent encore fière allure, même si les belles boules bleues ou blanches ont passé leur apogée. Beaucoup de jardiniers les laissent alors se dessécher tranquillement, convaincus que la saison est terminée pour de bon.

En réalité, à cette période, la plante commence déjà à préparer la floraison de l’année prochaine. Un simple geste de taille, précis et rapide, peut l’aider à concentrer ses forces et à offrir davantage de hampes fleuries l’été suivant.

En août, l’agapanthe recharge ses réserves pour l’année suivante

Après plusieurs semaines de floraison, l’agapanthe s’apprête à former des capsules de graines. Ce processus demande beaucoup d’énergie que la plante ne pourra plus stocker dans ses rhizomes, ces réserves souterraines qui conditionnent la vigueur et la future floraison.

Si l’on veut des touffes généreusement fleuries plutôt qu’un stock de graines, l’objectif est donc de limiter cette dépense. D’autant que, sans un emplacement très ensoleillé et un sol drainant, même un bon geste de taille ne suffira pas à compenser un manque de lumière ou des racines asphyxiées.

Le geste clé d’août : couper les hampes fanées, garder le feuillage

Nous avons tous déjà laissé traîner ces longues tiges terminées par une boule brune, en nous promettant de « nettoyer plus tard ». En août, intervenez dès que la majorité des fleurs est fanée : avec un sécateur propre, suivez chaque hampe florale fanée jusqu’à sa base et coupez-la au plus bas possible, sans entailler les feuilles autour.

Ce geste empêche la plante de gaspiller ses forces dans la production de graines et lui permet de reconstituer ses réserves. En revanche, ne touchez pas aux feuilles encore vertes : elles continuent la photosynthèse et nourrissent les rhizomes. Contentez-vous de supprimer quelques feuilles jaunes ou abîmées pour garder une touffe nette.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Temps de mise en œuvre Très rapide 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En supprimant les hampes avant la formation des graines, l’agapanthe ne dilapide pas son énergie dans la fructification. Elle la redirige vers ses rhizomes et son feuillage vert, qui continuent à recharger la plante jusqu’en automne. 💡 Le petit plus : coupez les tiges par temps sec, puis arrosez légèrement pour aider la plante à cicatriser sans détremper le sol. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rabattre tout le feuillage encore vert en août, au risque de priver l’agapanthe de sa “centrale solaire”.

Après la coupe : eau, soleil et division si besoin

Une fois les hampes supprimées, la saison n’est pas finie pour autant. En pleine terre, gardez un sol simplement frais en cas de forte chaleur ; en pot, surveillez de près le substrat qui sèche vite, arrosez dès que les premiers centimètres sont secs et vérifiez que l’eau s’évacue bien, sans stagnation.

Un emplacement très lumineux, avec au moins six heures de soleil, et un apport modéré d’engrais pour plantes fleuries ou de compost bien décomposé suffisent à soutenir la plante. Si malgré tout une vieille touffe ne fleurit presque plus après 4 ou 5 ans au même endroit, la division des rhizomes, entre fin septembre et mi-novembre, permettra de lui offrir de l’espace et de relancer ses fleurs pour les étés suivants.

Sources Modes & Travaux

«Vos agapanthes nont pas fleuri cet ete voici le geste crucial a faire en octobre pour retrouver une floraison sublime lan prochain»