Bouturage d'été : ces 4 plantes se multiplient à l'infini pour 0 € ou presque si vous faites ce geste maintenant

En plein été, quand les plantes coûtent cher, le bouturage d'été transforme laurier-rose, fuchsia, lavande et sauge officinale en réserves de jeunes plants gratuits. Quels gestes simples suffisent pour y arriver sans matériel spécial ?

L’été, quand les massifs brûlent de soleil et que le budget jardin est passé dans les vacances, l’envie de verdir la terrasse reste là. Bonne nouvelle : un geste ultra simple permet de remplir le jardin sans repasser par la caisse.

Ce geste, c’est le bouturage d’été : on prélève un morceau de plante qui redonne un clone du pied mère. En juillet-août, la sève circule à plein régime, les racines se forment vite. Reste à choisir les bonnes candidates… et quatre plantes sortent du lot.

Pourquoi le bouturage d’été fait des merveilles au jardin

En plein été, les tiges sont en croissance active, gorgées de sève. La chaleur du sol, encore présente jusqu’au début septembre, aide les racines à s’installer avant l’hiver. Une simple branche coupée se transforme alors en plant prêt à redémarrer fort au printemps suivant.

Pour débuter, quatre valeurs sûres offrent enracinement rapide et matériel minimal.

le laurier-rose , arbuste qui se bouture dans un simple verre d’eau ;

, arbuste qui se bouture dans un simple verre d’eau ; le fuchsia , en boutures à l’étouffée pour les coins ombragés ;

, en boutures à l’étouffée pour les coins ombragés ; la lavande , en rameaux semi-ligneux après la floraison ;

, en rameaux semi-ligneux après la floraison ; la sauge officinale, aromatique qui se multiplie bien en pot.

Les bons réflexes pour éviter les échecs de bouturage d’été

Nous avons tous déjà vu une bouture dépérir : feuilles pendantes, tige qui noircit. Pour mettre toutes les chances de votre côté, choisissez une tige saine, non fleurie, ni trop tendre ni trop dure, et coupez-la juste sous un nœud avec un sécateur propre.

Retirez les feuilles du bas pour limiter l’évaporation, ne gardez que deux ou trois feuilles en haut, puis installez la bouture dans un substrat drainant (terreau léger mélangé à un peu de sable ou de perlite). La lumière doit être douce, sans soleil direct, l’air humide mais le terreau seulement frais, jamais gorgé d’eau.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie de plants Presque 0 € de budget 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En été, les tiges sont actives et la chaleur douce accélère la naissance des racines, surtout sur des rameaux jeunes ou semi-ligneux. 💡 Le petit plus : Transformez bouteilles ou bocaux transparents en mini-serres posées sur vos pots pour garder l’humidité. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser les boutures en plein soleil ou dans un terreau détrempé qui les fait pourrir.

Pas à pas : multiplier laurier-rose, fuchsia, lavande et sauge tout l’été

Pour le laurier-rose, prélevez en été une tige de 15 cm sans fleurs, ôtez les feuilles du bas et plongez-la dans un verre d’eau à la lumière, à l’abri du soleil direct ; en deux à trois semaines, des racines apparaissent et la bouture passe en pot. Avec le fuchsia, même départ, mais dans un petit pot de terreau léger sous cloche ou sac plastique.

La lavande a adoré les boutures prélevées juste après la floraison : un rameau semi-aoûté d’une dizaine de centimètres, piqué dans un mélange sable-terreau en pépinière, donne vite un petit coussin parfumé. La sauge officinale se contente d’une jeune tige en pot bien drainé, arrosée avec parcimonie ; la plante mère se renouvelle et le carré d’aromatiques s’étoffe gratuitement.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Voici 10 plantes à bouturer dès maintenant pour un jardin plus fleuri au printemps»