Cdiscount casse les prix : ce chariot de jardin à moins de 90 € soulage le dos, mais un détail cloche

Même en plein hiver, le jardin ne se met jamais vraiment en pause : tas de bois, sacs de terreau, déchets verts continuent de s’accumuler derrière la maison. A force de pousser une brouette pleine à ras bord, le mal de dos finit souvent par gâcher les week-ends. Beaucoup de jardiniers regardent donc du côté des chariots à quatre roues, surtout quand une promo coupe la facture sans prévenir.

En ce moment, le chariot de jardin AREBOS 550 kg coche justement toutes ces cases : modèle tout-terrain à quatre roues, il vient de passer sous la barre des 90 € chez Cdiscount. Affiché à 84,90 € au lieu de 134,95 €, il promet d’alléger sérieusement les corvées de jardin sans exploser le budget. Reste une question que beaucoup se posent en lisant la fiche produit : jusqu’où peut-on vraiment le charger.

Un chariot de jardin AREBOS qui remplace la brouette sans ruiner le dos

Contrairement à une brouette qu’il faut soulever et équilibrer à chaque pas, ce chariot se tire simplement par la poignée. La charge repose sur les quatre roues, la colonne vertébrale est moins sollicitée. Ce type d’équipement a été pensé pour "soulager immédiatement vos lombaires" et devenir "l’outil idéal pour préserver sa santé", décrit le site Trucmania.

Sa structure en acier thermolaqué et ses quatre roues pneumatiques de 26 cm lui permettent de circuler sur gazon humide, gravier ou terre battue sans trop sautiller. La benne grillagée s’ouvre sur les côtés, ce qui aide à faire glisser les bûches ou les sacs plutôt que de les porter. Avec sa bâche amovible en PVC, la conception cherche aussi à "minimiser l'effort lors du déchargement".

Promo Cdiscount à 84,90 € : un chariot annoncé à 550 kg

Sur Cdiscount, ce chariot de jardin AREBOS 550 kg s’affiche aujourd’hui à 84,90 €, avec un prix barré à 134,95 € - soit près de 50 € d’économie immédiate. L’offre franchit le seuil psychologique des 90 €, tout en restant alignée sur les tarifs vus chez Leroy Merlin, autour de 84,90 € aussi. Sur Cdiscount, la note tourne autour de 4,3 sur 5 pour une cinquantaine d’avis.

Sur le papier, le fabricant annonce une capacité maximale de 550 kg. Les retours d’expérience et les tests spécialisés parlent pourtant d’une charge raisonnable autour de 100 à 120 kg sur terrain plat. "Bien trop fragile ! Il supporte à peine 100 kg contrairement aux 550 kg indiqués.", commente un acheteur, cité par ManoMano. Beaucoup conseillent de bien resserrer toutes les vis, de gonfler les pneus à 2 bar et de stocker le chariot à l’abri.

Pour quels travaux ce chariot de jardin à moins de 90 € reste vraiment utile

Dans la pratique, ce chariot vise surtout les jardiniers amateurs qui manipulent des charges moyennes. Sur une allée relativement plane, il facilite le transport de bois de chauffage, de sacs de terreau et de gros sacs de déchets verts. Les ridelles rabattables permettent aussi de poser dessus des objets encombrants, comme une petite cuve à eau ou un bac à compost vide.

Pour des gravats très lourds ou un usage professionnel quotidien, mieux vaut un matériel plus robuste homologué pour ces charges.