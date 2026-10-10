Ce réflexe avec votre tuyau d’arrosage en hiver peut fissurer le mur et vous coûter très cher au printemps

Un matin de printemps, son robinet de jardin s’est mis à nourrir une tache qui gonflait dans le mur de la cuisine. Tout est parti d’un tuyau d’arrosage laissé vissé tout l’hiver, et d’un geste oublié en octobre.

Tout a commencé un matin de printemps, lorsque ce propriétaire a ouvert son robinet extérieur pour réveiller le jardin. Dehors, rien d’anormal : le tuyau d’arrosage était resté sagement vissé, comme tout l’hiver. Dedans, en revanche, un bruit sourd derrière la cloison… puis une tache humide qui s’est mise à gonfler sur le mur de la cuisine.

Le plombier a rapidement donné le verdict : la canalisation avait éclaté dans le mur, à cause du gel, et l’eau se déversait dans la maçonnerie. Plusieurs centaines d’euros de travaux, pour une simple flemme d’automne. Comment un tuyau oublié a-t-il pu faire couler l’eau derrière le mur de la maison ?

La petite habitude d’automne qui prépare un mur détrempé

Nous avons tous déjà repoussé le moment de ranger le matériel du jardin, en se disant qu’on pourra encore laver la voiture ou arroser deux ou trois fois. Laisser le tuyau vissé semble pratique, presque logique, surtout après une arrière-saison douce. Pourtant, ce réflexe empêche l’eau de s’évacuer et maintient l’humidité prisonnière dans le robinet et la canalisation.

Derrière la façade, un petit tronçon de tuyau traverse le mur pour relier le réseau intérieur au robinet du jardin. Cette portion est souvent mal isolée, considérée comme extérieure. Quand le tuyau reste branché, le circuit se transforme en cul‑de‑sac : l’eau stagne jusque dans cette zone fragile, juste là où le froid mord le plus.

Ce qui se passe vraiment quand le gel s’invite dans la canalisation

Dès que les températures passent sous zéro, l’eau immobile commence à geler. En se solidifiant, elle prend environ 9 % de volume en plus. Dans un corps fermé en laiton, en cuivre ou en PVC, cette dilatation exerce une pression énorme, suffisante pour fissurer un raccord ou éclater le tube sous le mur. On ne voit rien sur le moment ; la « casse » se produit en silence pendant la nuit glaciale.

Au printemps, quand on ouvre de nouveau la vanne d’arrêt intérieure et le robinet, la glace a fondu. L’eau profite de la moindre fissure pour s’échapper, non pas dans le jardin, mais derrière la cloison, en imbibant briques, isolant et plinthes. Le tuyau laissé vissé a joué le rôle de bouchon : même un léger filet d’eau ne protège pas du gel, il gaspille simplement des litres sans vider la portion de tuyau coincée dans le mur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps nécessaire 5 à 10 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Fermer la vanne intérieure, ouvrir le robinet extérieur puis débrancher et vider le tuyau supprime toute eau stagnante dans la partie de canalisation exposée au gel. Sans eau emprisonnée dans le mur, la dilatation liée au froid ne peut plus faire éclater le métal, et la remise en service au printemps se fait sans mauvaise surprise. 💡 Le petit plus : noter dans son agenda, fin septembre, un rappel “robinet extérieur” et coller une étiquette près de la vanne d’arrêt pour s’en souvenir d’année en année. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le tuyau d’arrosage vissé tout l’hiver sur le robinet, même avec un mince filet d’eau, car il emprisonne l’eau dans la canalisation du mur et prépare un dégât des eaux au dégel.

La routine de dix minutes qui sauve votre mur (et votre budget)

La bonne nouvelle, c’est que ce scénario catastrophe se désamorce en quelques gestes, à programmer dès octobre. On commence par fermer la vanne d’arrêt intérieure dédiée au robinet de jardin, puis on ouvre le robinet extérieur pour laisser l’eau s’écouler jusqu’à ce que le flux s’arrête. Ensuite, on dévisse complètement le tuyau et les accessoires pour qu’aucune poche d’eau ne reste piégée.

Pour transformer ce réflexe en petite routine, rien de plus simple :

dérouler le tuyau sur l’allée, le soulever par sections pour le vider entièrement ;

le stocker au sec, à l’abri du gel et du soleil ;

laisser le robinet extérieur fermé et lui enfiler une housse isolante en mousse ou en tissu ;

au premier redémarrage au printemps, rouvrir doucement la vanne intérieure en restant à l’écoute d’éventuels bruits d’eau anormaux dans le mur.

D’ailleurs, un simple manchon isolant à quelques euros suffit à protéger les derniers centimètres extérieurs du robinet. Petit bonus : ce rituel protège aussi vos raccords, qui ne fendent plus au premier hiver venu, et évite de redécouvrir, au retour des beaux jours, une cuisine ou un salon transformé en éponge.