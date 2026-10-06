Courges du potager : ce geste de taille en septembre qui peut encore sauver et grossir vos fruits avant les gelées

Au potager, de nombreux jardiniers ignorent qu’en fin d’été, quelques coups de sécateur sur les courges coureuses peuvent tout changer. Où placer la coupe pour vraiment aider les fruits avant les premières gelées ?

En septembre, le potager tourne vite à la jungle : les courges filent, les lianes s’entremêlent, les fleurs se succèdent… mais les fruits, eux, restent étonnamment sages.

Beaucoup de jardiniers se résignent, pensant qu’il est trop tard pour agir. Pourtant, une petite taille très ciblée, réalisée au bon endroit sur les tiges, suffit souvent à relancer le grossissement des courges avant les premières gelées.

Pourquoi freiner les courges coureuses en fin d’été

Les courges coureuses, comme potirons, potimarrons ou butternuts, ont été pensées pour courir : elles allongent leurs tiges, fabriquent sans cesse de nouvelles feuilles, fleurs et mini-fruits. En septembre, toutes ces «nouveautés» n’ont plus le temps de mûrir ; elles engloutissent simplement la sève qui pourrait aller aux gros fruits déjà en place.

Pratiquer une taille d’arrêt consiste à stopper ces prolongations inutiles pour forcer la plante à se concentrer sur quelques courges choisies. Autre avantage : en éclaircissant un peu le fouillis de feuilles, on laisse mieux circuler l’air et on limite l’humidité qui favorise l’oïdium, ce feutrage blanc typique de fin de saison.

Où couper pour aider les fruits à grossir vraiment

Cette technique vise uniquement les courges coureuses dont les tiges se promènent loin du pied ; les variétés buissonnantes, plus compactes, restent tranquilles. Sur chaque liane portant des fruits déjà bien formés, on choisit le dernier que l’on veut garder, puis on remonte la tige vers l’extrémité en comptant deux feuilles saines. La coupe se fait juste après cette deuxième feuille, avec un sécateur désinfecté. Dans la foulée, on enlève les fleurs tardives et les mini-courges apparues en septembre, et l’on se fixe un objectif clair : 2 à 3 fruits par pied pour viser des courges géantes, 4 à 6 pour une récolte abondante mais de taille plus raisonnable.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Fruits gardés par pied 3 à 5 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En limitant le nombre de fruits et en coupant deux feuilles après le dernier, la plante arrête de filer et concentre sa sève sur eux. 💡 Le petit plus : Repérer cette coupe sur chaque liane le même jour permet de suivre d’un coup d’œil l’avancée de la maturation au potager. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Couper au ras d’un fruit ou tailler les variétés non coureuses affaiblit le pied et peut faire tomber ou arrêter de grossir la courge.

Les bons gestes après la taille jusqu’aux gelées

Une courge dont on a raccourci les tiges n’a pas besoin de sécher. Des arrosages copieux mais espacés, directement au pied, maintiennent une humidité régulière sans détremper le feuillage, surtout quand les nuits refroidissent. Un paillage généreux autour du pied limite les variations de température et protège le sol des coups de sec comme des pluies violentes.

Petit bonus très simple : glisser une tuile, une ardoise ou une planche sous chaque courge posée sur le sol évite les taches de pourriture. Il suffit ensuite de surveiller la couleur et le pédoncule, qui se durcit et se crevasse en approchant de la maturité, pour cueillir juste avant les premières gelées sans brusquer les fruits.