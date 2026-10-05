Début octobre, les maraîchers font ce geste au pied des poireaux : si vous l'oubliez, vos soupes d'hiver en pâtiront

Début octobre, les maraîchers français se penchent sur leurs rangs pour butter les poireaux avant les premières gelées. Quel rôle exact joue ce geste discret dans vos récoltes d’hiver ?

Début octobre, dans les rangs de poireaux, les maraîchers avancent au ralenti, binette à la main. Au lieu d’arracher les herbes folles, ils fixent la base des tiges, là où le vert rejoint la terre, et ramènent doucement la terre contre chaque fût.

Vu de loin, on dirait un simple entretien de surface, alors qu’ils préparent déjà leurs soupes de janvier. Pendant que beaucoup augmentent encore l’arrosage, eux réalisent ce geste discret qui change tout pour la récolte d’hiver, à reproduire idéalement dès maintenant.

Pourquoi vos poireaux ralentissent début octobre

Quand les jours raccourcissent et que les nuits deviennent fraîches, le poireau lève naturellement le pied. Moins de lumière, moins de chaleur : sa croissance ralentit, même si la terre semble sèche en surface. Sur-arroser à ce moment a souvent compacté le sol et favorisé les maladies.

À l’automne, la priorité change : il s’agit surtout de protéger les racines superficielles du gel et d’obtenir un fût blanc long et tendre. Cette partie, que l’on cuisine en fondue ou en julienne, se forme uniquement si la base du poireau reste bien à l’abri de la lumière.

Le geste secret des maraîchers : butter les poireaux

Pour répondre à ce double défi, les maraîchers ont pratiqué le buttage des poireaux. Ils ont tiré la terre des interrangs et l’ont tassée légèrement contre les tiges, créant une petite butte. Cette couverture protège du gel, et en privant la base de lumière, elle prolonge le fût blanc sans le durcir. Ils répètent ce geste toutes les deux à trois semaines, par fines couches.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain sur la récolte Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le buttage des poireaux forme une butte de terre isolante qui protège les racines du gel, garde l’humidité stable et prive le bas du fût de lumière pour qu’il reste bien blanc et tendre. 💡 Le petit plus : Associer un léger paillage à la butte permet de limiter encore les arrosages et de garder la terre souple, même après plusieurs gelées. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Butter sur un sol détrempé ou recouvrir le cœur du poireau, au risque de provoquer pourriture et maladies fongiques.

Comment butter vos poireaux comme un pro, pas à pas

Nous avons tous déjà hésité devant un rang qui stagne. Pour butter au bon moment, attendez que les poireaux aient au moins un centimètre de diamètre et intervenez par temps doux, sur une terre juste ressuyée. Avec une binette, tirez la terre vers le pied sans recouvrir le cœur.

Plutôt qu’une grosse butte en une fois, ajoutez la terre en deux ou trois passages espacés de quinze jours pour suivre la croissance. Ensuite, un léger paillage de feuilles mortes ou de tontes sèches garde la butte souple. Vos poireaux sont restés bien ancrés, blancs et cueillables tout l’hiver.