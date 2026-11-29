Chaque automne, des cagettes de pommes et poires finissent en bouillie à la cave. Un geste oublié juste après la cueillette change pourtant tout pour l’hiver.

En octobre, les cagettes se remplissent de pommes brillantes, de poires dorées, de coings parfumés. On les descend à la cave, confiants d’avoir des fruits stockés pour l’hiver jusqu’en février… et, quelques semaines plus tard, la moitié a déjà noirci, ramolli, parfois jusqu’à la bouillie.

Ce petit drame du verger ne vient pas d’un mauvais sort, mais d’un détail négligé juste après la récolte. Tout se joue dans les minutes ou les heures qui suivent la cueillette, au moment où l’on remplit les cagettes. Un seul geste, souvent zappé, change complètement la durée de conservation.

Pourquoi un seul fruit abîmé peut ruiner toute votre cagette

Une pomme ou une poire continue de vivre après la cueillette : elle respire, perd un peu d’eau et, pour certaines variétés, produit de l’éthylène, ce gaz naturel qui accélère le mûrissement. Un fruit meurtri en libère davantage et vieillit plus vite. Placé au milieu des autres, il accélère leur maturation… puis leur pourriture.

La moindre blessure devient une porte d’entrée pour les champignons, comme la moniliose, et les bactéries. Ils se développent d’abord à l’intérieur du fruit abîmé, puis se propagent par contact et par les spores en suspension dans l’air de la cave ou du cellier. Résultat : la tache brune isolée se transforme en effet domino sur toute la cagette.

Le geste clé après la récolte : un tri minutieux, sans pitié

Nous avons tous déjà posé une cagette “en vrac” à la cave, en se disant que l’on trierait plus tard. C’est exactement ce qu’il faut éviter. Le bon réflexe consiste à faire un tri minutieux immédiatement, à la lumière du jour, fruit par fruit. Les fruits tombés au sol, trop mûrs, talés ou piqués ne doivent jamais partir en stockage longue durée.

Zone enfoncée ou talée : le fruit a subi un choc.

Taches brunes ou molles, près du pédoncule ou à l’opposé.

Piqures d’insectes, fines fissures de la peau.

Texture anormalement molle par rapport aux voisins.

Légère odeur fermentée en approchant le nez.

Les fruits impeccables partent dans les cagettes de garde ; les autres sont mis à part pour des compotes, tartes ou jus dans les jours qui suivent. Ce tri n’a rien de superflu : il retire d’emblée toutes les “bombes à retardement” qui feraient tourner la récolte entière.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte préservée Plusieurs kilos sauvés 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le tri immédiat retire les fruits qui produisent le plus d’éthylène et abritent déjà champignons et bactéries. Placés à part, ils ne peuvent plus déclencher la pourriture en chaîne dans les cagettes de garde. 💡 Le petit plus : prévoir deux cagettes dès la cueillette, « garde » et « cuisine », pour classer les fruits au fur et à mesure sans y revenir. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser « un ou deux fruits un peu abîmés » dans la cagette en pensant les manger vite, puis les oublier : ce sont toujours eux qui contaminent tout le lot.

Installer vos fruits stockés pour l’hiver et les garder sous contrôle

Une fois le tri fait, les fruits sains ont besoin d’un “quartier d’hiver” adapté : une cave ou cellier frais, sombre et bien ventilé. Une cave très fraîche tourne autour de 0 à 4 °C, un cellier plutôt autour de 10 °C. Dans tous les cas, on évite les pièces chauffées. Les pommes de garde comme les reinettes ou la Belle de Boskoop, les coings et les noix sèches y tiennent plusieurs mois.

Les fruits sont disposés sur des claies en bois ou dans des cagettes ajourées, en une seule couche si possible, pédoncule vers le haut, sans qu’ils se touchent. D’ailleurs, une visite toutes les deux à trois semaines suffit : on ouvre les cagettes, on repère l’odeur suspecte ou la tache qui apparaît, on retire immédiatement le fruit atteint. Cinq minutes de routine, pour des cagettes encore impeccables en plein cœur de l’hiver.