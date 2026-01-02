En janvier, cette plante d'intérieur fait fureur et change tout dans le salon grâce à un détail inattendu

En plein mois de janvier, quand le ciel reste gris et que les jardins semblent en pause, beaucoup cherchent un moyen simple d'éclairer leur intérieur. Dans les magazines déco comme sur les réseaux sociaux, une même plante d'intérieur revient en boucle, posée sur les buffets, près des canapés ou sur les bureaux de télétravail.

Il s'agit du spathiphyllum, plus connu sous le nom de fleur de lune ou de lys de la paix, une plante tropicale au feuillage vert brillant et aux fleurs blanches élégantes. Si elle devient ultra tendance dans les intérieurs français, c'est à cause d'un détail précis qui, en plein hiver, change instantanément l'ambiance d'une pièce.

Fleur de lune

La force de cette plante d'intérieur tient à sa floraison. Alors que la plupart des végétaux se reposent, le spathiphyllum déploie ses inflorescences blanches justement en plein coeur de l'hiver, quand on s'y attend le moins. Ce contraste entre extérieur morose et corolle lumineuse en fait un point focal dans le salon, presque une petite lampe naturelle qui attire tous les regards.

Son feuillage vert lustré et ses spathes immaculées se marient aussi bien à un intérieur bohème qu'à un style plus minimaliste. Posée sur une étagère, en duo sur une console d'entrée ou en pot XXL près d'une fenêtre orientée est ou nord, la fleur de lune structure la déco et apporte cette touche zen qui manque souvent en janvier.

Arrosage du spathiphyllum

En hiver, avec la baisse de lumière et des températures intérieures plus fraîches, sa croissance ralentit, le terreau sèche plus lentement. "Avec des journées plus courtes et des températures intérieures plus fraîches, la croissance de la plante ralentit naturellement, ce qui signifie qu'elle a besoin de moins d'eau et de moins d'engrais", a indiqué Andy Little, acheteur de plantes d'intérieur chez British Garden Centres. Si l'on garde le rythme d'été, par exemple deux arrosages fixes par semaine, la motte reste détrempée, les racines manquent d'oxygène et les feuilles finissent par brunir. "Les lys de la paix ont besoin d'être arrosés, mais beaucoup moins que ce que l'on imagine", rappelle aussi Craig Wilson.

Pour garder ce feuillage bien vert en janvier, quelques réflexes évitent les excès d'eau. Dans une pièce tempérée, la plupart des guides conseillent un arrosage toutes les deux à trois semaines, en vérifiant toujours la terre avant ; "N.B. : mieux vaut arroser moins qu'arroser trop !", insiste Gamm Vert.

Tester la terre sur 2 à 3 cm avant d'arroser.

N'arroser que si le substrat est sec en profondeur.

Laisser le pot bien s'égoutter et vider la soucoupe.

Emplacement idéal

Le placement compte tout autant que l'arrosage. "il vaut mieux ne pas laisser les spathiphyllums près des portes extérieures ou des fenêtres car ces plantes ne supportent pas les conditions exposées", a expliqué Craig Wilson, fondateur de Gardeners Dream, cité par le Mirror.

Près d'une fenêtre est ou nord, autour de 20 °C et loin des radiateurs, cette plante dépolluante filtre formaldéhyde et ammoniac en continuant de fleurir en plein hiver.