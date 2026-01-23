Ficus et pothos dépassés : cette plante d’intérieur méconnue assainit l’air et limite les moisissures tout l’hiver

L’hiver arrive, le chauffage tourne, les fenêtres restent fermées… et l’air de la maison commence à devenir lourd. Entre la vapeur de la douche, les odeurs de cuisine et les produits ménagers, difficile de croire que votre ficus ou votre pothos suffisent encore à tout compenser.

Une plante d’intérieur se fait pourtant une place discrète dans les salons et salles de bains : la fleur de lune, aussi appelée lys de la paix, ou Spathiphyllum. Elle ne se contente pas d’être jolie, elle aide aussi à assainir l’air et l’humidité. Et son atout secret surprend même les amoureux de plantes.

Ficus, pothos… pourquoi vos classiques montrent leurs limites en hiver

Le ficus et le pothos restent des valeurs sûres pour verdir un salon ou un bureau, mais ils ont surtout un rôle décoratif. Quand les pièces sont peu aérées, que la condensation perle sur les vitres et que les murs peinent à sécher, ces plantes ne gèrent pas vraiment l’excès d’humidité ni les polluants du quotidien.

Dans un intérieur chauffé, l’enjeu ne se limite plus à avoir du vert, il s’agit aussi de respirer un air plus sain. D’où l’intérêt de se tourner vers une plante capable d’absorber certains composés chimiques comme le benzène, le formaldéhyde ou le trichloroéthylène, issus des meubles, peintures ou produits ménagers, tout en aidant votre logement à rester plus sec.

Spathiphyllum, la fleur de lune qui assainit l’air intérieur tout l’hiver

Le Spathiphyllum est une plante d’intérieur facilement reconnaissable à ses grandes feuilles vert foncé et à ses fleurs blanches élégantes. Elle est connue pour absorber des polluants présents dans l’air, en particulier le benzène, le formaldéhyde et le trichloroéthylène. En en installant un chez vous, vous donnez un coup de pouce naturel à la qualité de l’air, surtout quand vous aérez moins en plein hiver.

Autre point fort, cette plante aide à réguler l’humidité ambiante. Elle absorbe une partie de l’eau contenue dans l’air par ses feuilles, ce qui limite la condensation et les moisissures dans les pièces humides comme la salle de bains ou la cuisine. Pour renforcer cet effet, vous pouvez lui associer quelques alliés :

le lierre anglais , efficace contre les moisissures en suspension dans l’air ;

, efficace contre les moisissures en suspension dans l’air ; la fougère de Boston , qui humidifie l’air tout en éliminant des toxines comme le formaldéhyde ;

, qui humidifie l’air tout en éliminant des toxines comme le formaldéhyde ; le palmier nain (Chamaedorea elegans), qui filtre l’ammoniac, le formaldéhyde et le benzène, même en lumière modérée.

Comment installer et chouchouter votre Spathiphyllum à la maison

Pour profiter de cette plante dépolluante d’intérieur en hiver, placez-la dans une lumière vive mais indirecte, à l’abri du soleil direct et des courants d’air froid. Elle se plaît autour de 18 à 22 °C. L’arrosage doit rester modéré : attendez que la surface du terreau sèche avant de remettre de l’eau, sous peine de faire pourrir les racines. Un pot avec un bon drainage et quelques pulvérisations d’eau sur le feuillage l’aident à supporter l’air sec du chauffage, que ce soit dans le salon, la chambre ou une salle de bains sans fenêtre. Gardez-la simplement hors de portée des jeunes enfants et des animaux qui auraient tendance à grignoter les feuilles.