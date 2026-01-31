Fleurs dès février au jardin : ces vivaces explosent si vous faites ce geste de coupe que peu tentent l’hiver

Fin janvier, le jardin paraît souvent aussi endormi que le calendrier : pelouse détrempée, massifs vides, pots tristes sur la terrasse. Beaucoup rangent alors le sécateur en attendant le mois de mai. Pourtant, certains coins peuvent déjà se couvrir de fleurs, bien avant l’arrivée officielle du printemps.

La lumière gagne quelques minutes chaque jour et le sol commence à se réveiller : c’est précisément le moment d’installer des vivaces précoces en godets et de leur donner le petit coup de pouce qui déclenche la floraison. Un simple geste de coupe suffit parfois à transformer un massif gris en tableau coloré.

Fin janvier, préparer des vivaces qui fleurissent en février

À condition que la terre ne soit pas gelée en profondeur, on peut planter dès maintenant des plants déjà démarrés en jardinerie. Installées en pleine terre ou en pot, ces vivaces qui fleurissent en février s’acclimatent avant la douceur printanière, développent des racines solides et supportent mieux les premières chaleurs de l’année.

Les Hellébores, alias roses de Noël ou de Carême, jouent les vedettes : leurs corolles blanches, vertes ou pourpres s’ouvrent parfois sous la neige. Les pulmonaires éclairent les zones ombragées avec leur feuillage tacheté d’argent et leurs fleurs qui virent du rose au bleu, tandis que primevères et pensées colorent aussitôt bordures et potées.

Le bon coup de sécateur sur hellébores, pensées et bergenias

En fin d’hiver, une action toute simple change l’allure des touffes d’hellébores : couper à la base les grandes feuilles de l’année précédente, souvent tachées et abîmées. En les retirant, on élimine les foyers de maladies, on laisse passer la lumière et surtout on met en valeur les tiges fleuries qui percent le sol.

Pour les pensées et violas, tout se joue dans le nettoyage régulier : pincer les fleurs fanées empêche la plante de se fatiguer à produire des graines et relance sans cesse de nouveaux boutons. Au passage, on enlève aussi les feuilles brunies des bergenias pour dégager leurs hampes florales roses prêtes à s’épanouir. En pratique, ce passage peut tenir en trois gestes simples :

supprimer les feuilles d’hellébores les plus anciennes, à ras du sol ;

pincer chaque fleur fanée de pensée ou viola avec les doigts ;

couper les feuilles mortes autour des touffes de bergenias.

Composer un jardin vivant grâce aux vivaces précoces

Pour habiller les massifs encore nus, les aubriètes forment vite des coussins violets, roses ou bleus qui dévalent un muret. La corbeille d’or offre un jaune éclatant qui tranche avec ces tons froids, tandis que les saxifrages mousses dessinent un tapis serré, protègent le sol de l’érosion et freinent l’arrivée des mauvaises herbes.

En arrière-plan, les giroflées arbustives parfument l’air aux premiers rayons de soleil et offrent un nectar précieux aux insectes déjà réveillés. En glissant aussi quelques pieds de Cœurs-de-Marie qui sortiront un peu plus tard, on obtient un massif évolutif : ces vivaces reviennent chaque année, plus fortes, et transforment peu à peu un jardin endormi en écosystème animé dès février.