Fraisiers : ce geste simple dès les premières fraises rouges, que beaucoup oublient, prolonge vos récoltes jusqu’en août

Partout en France, de nombreux jardiniers voient leurs fraisiers s’arrêter net après deux saladiers de fruits. Et si un geste précis, au moment des premières fraises rouges, suffisait à prolonger la récolte jusqu’en août ?

Les premières fraises qui rougissent entre les feuilles font toujours le même effet : on imagine déjà des coupes pleines. Puis, après deux ou trois cueillettes, les plants s’essoufflent, les fruits se raréfient et la saison semble déjà finie.

Pourtant, cette chute n’est pas une fatalité. En changeant la manière d’entretenir les plants au début de la récolte, des jardiniers ont réussi à prolonger la récolte des fraises jusqu’en août. Leur secret tient en un trio de gestes simples, dont un à faire dès les premiers fruits rouges.

Pourquoi vos fraisiers s’essoufflent

Un fraisier fonctionne comme une petite usine : il s’enracine, fabrique feuilles, fleurs et fruits, tout en lançant des tiges rampantes, les stolons, qui créent de nouveaux plants. Sans intervention, toute cette énergie se disperse, surtout avec la chaleur et un arrosage irrégulier.

Le feuillage devient alors si dense qu’il forme un couvercle humide. Les feuilles jaunes ou tachées restent plaquées au sol, gardent l’eau et favorisent les maladies cryptogamiques. Au lieu de préparer une nouvelle vague de fleurs, le fraisier se défend et s’épuise, la production raccourcit.

Le geste clé dès les premières fraises rouges

Dès que quelques fruits rougissent, on passe chaque pied en revue. Il suffit de couper les stolons des fraisiers, ces tiges souples qui s’échappent de la touffe avec un petit bouquet de feuilles au bout. On les sectionne à la base avec un sécateur propre ou simplement entre le pouce et l’index.

Dans le même temps, on enlève les feuilles jaunes, sèches ou tachées et l’on aère le cœur de la plante. L’énergie se recentre sur les fleurs et les fruits, la lumière pénètre, l’air circule. Certains guides évoquent alors jusqu’à 30 à 40 % de fraises en plus et une récolte bien plus longue.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain estimé jusqu’à 30 à 40 % de fruits en plus 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En supprimant les stolons et en gardant un sol frais grâce au paillage et à l’arrosage au pied, la plante concentre sa sève sur les fleurs et les fruits. 💡 Le petit plus : Garder quelques stolons pour les enraciner en godets et refaire des rangs jeunes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser courir les stolons et arroser le feuillage : le pied s’épuise, l’humidité stagne et les champignons stoppent la récolte.

Paillage et arrosage : la routine qui prolonge la récolte

Juste après la taille, on installe un paillage des fraisiers : 5 à 8 cm de paille, de chanvre ou de cosses autour de chaque pied. Ce matelas garde le sol frais, limite les mauvaises herbes, protège les fraises de la terre humide et freine les limaces, au jardin comme en pot.

Il ne reste plus qu’à adopter l’arrosage au pied des fraisiers : un apport d’eau au collet, sans mouiller le feuillage, de préférence le matin. Tout l’été, on cueille les fruits rouges dès maturité, on enlève ceux qui pourrissent et on coupe les nouveaux stolons pour garder des pieds productifs jusqu’en août.

Sources Pleine Vie

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