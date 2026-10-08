Fraisiers en octobre : ce petit geste au pied des plants décide entre 3 fraises ou des bols pleins en juin

Au début d’octobre, les anciens s’attardaient toujours au pied de leurs fraisiers, alors que tout semblait endormi. Ce rituel discret, clé d’un entretien des fraisiers en octobre réussi, pèse pourtant lourd sur vos bols de fraises de juin.

Dans bien des jardins, les anciens se penchaient toujours sur leurs rangs de fraisiers au tout début d’octobre. Pas pour une dernière cueillette, mais pour un minuscule geste, presque invisible, qui faisait pourtant la différence entre trois fraises malingres et des bols entiers en juin. À l’époque, on parlait peu, on observait beaucoup… et on répétait ce rituel chaque année.

Aujourd’hui, beaucoup laissent simplement la fraisière « se reposer » après l’été. Dommage : c’est précisément maintenant que le fraisier prépare en silence sa future récolte. Un petit entretien d’automne, hérité des jardins familiaux, suffit à changer la donne pour l’entretien des fraisiers en octobre. Alors, que faisaient vraiment les anciens au pied de leurs rangs à cette période ?

Pourquoi début octobre pèse déjà sur vos fraises de juin

À l’automne, le fraisier a ralenti sa croissance et a déjà donné le meilleur de lui-même. Il a consacré son énergie aux fruits, puis a commencé à stocker des réserves dans ses racines et dans le collet, cette petite zone charnue entre feuilles et racines. C’est ce « coffre-fort » qui conditionne la vigueur du démarrage au printemps, la floraison, puis la quantité de fruits.

Problème : les feuilles jaunies, tachées ou desséchées à la base des plants abritent souvent des maladies fongiques (oïdium, taches foliaires…). En restant au contact du sol humide tout l’hiver, elles deviennent un véritable réservoir de spores, prêtes à attaquer dès les premiers redoux. Résultat classique en juin : feuillage chétif, floraison timide, fraises plus rares.

Le geste des anciens au pied des fraisiers, pas à pas

Nous avons tous déjà regardé nos fraisiers en pensant qu’il était trop tard pour agir. En réalité, la bonne fenêtre se situe au début octobre, par temps sec, avant les premières gelées franches. On passe plant par plant, on écarte doucement le feuillage pour voir la base, et l’on repère tout ce qui est jauni, brun, troué, noirci ou couvert d’un duvet gris.

Vient alors le geste clé : couper chaque feuille abîmée au ras du pétiole, avec un sécateur propre et bien affûté, sans jamais tirer pour ne pas blesser le collet. On laisse en place toutes les feuilles bien vertes, encore utiles pour nourrir le plant. Dernière étape, cruciale : ramasser immédiatement les débris et les sortir du jardin. Mieux vaut les brûler ou les déposer en déchetterie que les mettre au compost, où les champignons pourraient survivre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain estimé en récolte plusieurs dizaines de fraises 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En retirant les feuilles jaunies, tachées ou desséchées avant l’hiver, on supprime le principal réservoir de spores responsables de l’oïdium et des taches foliaires. Le fraisier n’a plus à alimenter un feuillage condamné et concentre ses réserves dans les racines et le collet, ce qui assure une reprise vigoureuse et une floraison plus abondante au printemps. 💡 Le petit plus : profiter de ce passage pour désinfecter régulièrement le sécateur (alcool ou flamme) entre les plants très atteints, afin d’éviter de transporter les maladies d’un fraisier à l’autre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arracher tout le feuillage ou laisser les feuilles coupées au pied des plants ou dans le compost : vous affaiblissez les fraisiers et vous conservez intact le stock de spores pour le printemps suivant.

Protéger la récolte et chouchouter la fraisière sur la durée

Ce « toilettage » d’octobre change vraiment le visage de la récolte. Un plant bien entretenu peut produire « entre 50 et 80 fraises en fonction de sa variété », a rappelé Pierre le cultivateur, cité par TF1 Info. Après le nettoyage, un léger apport de compost ou d’engrais riche en potasse et en phosphore aide les racines à faire leurs réserves, à condition d’éviter les produits trop riches en azote qui ne font que gonfler les feuilles.

D’ailleurs, les jardiniers aguerris en profitent pour vérifier le paillage : s’il est détrempé ou pourri, il a été remplacé par une couche propre (paille, feuilles mortes saines) pour protéger les racines du froid. Petit bonus : ce passage permet aussi de repérer les vieilles touffes de plus de trois ans, moins productives, et les tiges rampantes portant de jeunes plants. En renouvelant ainsi la fraisière au fil des automnes, les bols de fraises du mois de juin restent bien remplis, année après année.