Fraisiers grimpants : ce geste de 5 minutes en octobre que tout le monde zappe et qui gâche vos fraises du printemps

Début octobre, vos fraisiers grimpants ne sont pas en repos : ils jouent déjà votre prochaine récolte. Un geste oublié à cette période peut tout changer au printemps.

Au jardin, beaucoup laissent leurs fraisiers grimpants filer en octobre, persuadés que la saison est finie. Les tiges retombent, courent au sol, on range les outils en pensant avoir tout bien fait… alors que la récolte du printemps vient déjà d’être compromise.

Ces variétés vigoureuses ne suivent pas tout à fait la même horloge que les fraisiers classiques. Début octobre, elles ont continué à lancer leurs longues tiges, les stolons, et c’est précisément à ce moment discret que les maraîchers sont intervenus depuis longtemps. Ce petit rituel d’automne a fait la différence dans leurs paniers de printemps.

En octobre, vos fraisiers grimpants préparent encore la future récolte

Les soi-disant fraisiers grimpants ne s’accrochent pas seuls : sans tuteur, ils garderaient un port rampant. Leur force, ce sont ces stolons souples et nombreux, que l’on peut guider sur un treillis, un grillage ou un tipi de tuteurs d’environ 1,50 m de haut pour former une vraie colonne de fruits.

Tant que le froid n’a pas vraiment mordu, la plante a continué à pousser. En octobre, elle a encore envoyé de l’énergie dans les stolons au lieu de la concentrer sur les futurs bourgeons floraux. Quand on les a laissés traîner au sol, la sève s’est dispersée, les racines se sont moins bien ancrées et la prochaine floraison s’est annoncée plus timide.

Laisser filer les stolons : le faux repos qui ruine le printemps

Nous avons tous déjà vu ces stolons qui s’entremêlent au ras d’une terre humide, coincés sous les feuilles mortes. Ce tapis végétal a favorisé les maladies fongiques et les limaces, tout en épuisant le pied mère. Au printemps suivant, certains rameaux ont porté peu de fleurs, d’autres n’ont presque rien donné.

Les maraîchers, eux, n’ont jamais laissé cette scène s’installer. Début octobre, ils ont profité de la souplesse des tiges pour les relever et les attacher à un support vertical avec un lien doux, type raphia. Ce simple geste a ordonné la circulation de la sève, amélioré l’aération et, selon les retours de terrain, a parfois permis de quasiment doubler la fructification.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte Jusqu’à x2 de fruits 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En attachant les stolons début octobre, la plante envoie sa sève vers des bourgeons floraux bien exposés, au sec et bien aérés ; un paillage de 5 cm et un arrosage modéré protègent en plus les racines avant l’hiver. 💡 Le petit plus : sur un jeune plant, limiter le nombre de stolons palissés permet au pied de se renforcer et d’offrir de plus belles cascades de fruits à partir de la troisième année. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser les stolons au contact d’un sol détrempé ou pailler trop épais au niveau du collet, au risque de voir le pied pourrir.

Le rituel d’octobre à adopter pour des fraisiers grimpants généreux

Concrètement, le bon geste se fait en quelques minutes par pied. On a d’abord repéré les stolons les plus vigoureux, au feuillage sain, puis supprimé ceux qui étaient chétifs. Ensuite, chaque tige a été guidée vers un support solide et attachée avec un lien souple, sans jamais étrangler la tige.

Répartir les stolons sur le support pour que chacun profite du soleil.

Installer au pied un paillage organique de 5 à 7 cm, sans recouvrir le collet.

Arroser seulement si l’automne est sec, puis couper les feuilles abîmées.

Ce même rituel vaut en pleine terre comme en jardinière sur balcon ; il a simplement été adapté à la taille du support. Les jardiniers qui l’ont répété chaque octobre ont observé des fraisiers mieux protégés du froid, moins malades et, au printemps, des rangs couverts de fleurs puis de fruits bien plus nombreux que les années où les stolons avaient été laissés au sol.