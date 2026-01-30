Graines de l'an passé : ce test express avec un simple verre révèle en 3 minutes celles à jeter avant semis

Les plateaux de godets attendent sur la table, les sachets de graines se bousculent au fond de la boîte, datés de l’an dernier ou d’encore avant. On les sème, on arrose, on espère… et parfois rien ne sort, si ce n’est la déception et la perte de temps.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe un test express pour vérifier en quelques minutes si vos graines de l’an passé ont encore de la vie en elles. Pas de matériel de laboratoire, juste un simple verre transparent et un peu d’eau à portée de main. Le sort de vos semis de février-mars se joue littéralement au fond du verre.

Test du verre d’eau

Une graine reste un être vivant en pause, dont le pouvoir de germination baisse avec les années, surtout si le sachet a subi chaleur ou variations de température. Certaines attendent même un signal pour se réveiller : "Les graines généralement, pour beaucoup d'espèces, aiment un passage au froid pour germer plus vite", explique Jean-Yves sur France Bleu. Tester un lot évite les bacs de terreau vides et l’achat de sachets neufs pour rien.

Pour trier vite, le test du verre d’eau suffit. Remplissez un verre d’eau à 20°C, jetez-y 5 à 10 graines et laissez-les tremper 3 minutes (3 à 5 pour les plus grosses). Les graines pleines de réserves s’imbibent, gagnent en densité et coulent ; celles qui flottent sont souvent vides ou desséchées. Pour les graines moyennes à grosses de l’année précédente, ce tri reste fiable à environ 90 %.

Quelles graines garder

Ce test convient surtout aux graines potagères moyennes ou grosses, faciles à saisir entre deux doigts : courges, melons, concombres, haricots, pois, fèves, tomates, capucines. Pour les mini-graines très légères - carotte, basilic, laitue, radis et bien des fleurs fines - la flottaison ne veut plus dire grand-chose ; on passe alors au test de germination sur papier humide, avec 10 graines sur un essuie-tout : si 7 ou 8 plantules sortent, le sachet reste intéressant, vers 5 il faut semer plus serré.

Pour les pois de printemps, Terres Inovia rappelle que "il est possible de semer sur sol gelé, la graine s’imbibera une fois la phase de gel passée", cité par La France Agricole, et que "favoriser les semis précoces permet de diminuer l’exposition de fin de cycle des protéagineux aux stress climatiques (hydrique, thermique)" et aussi que "Dans le cadre d’utilisation de graines de ferme, un test de germination est fortement recommandé pour bien maîtriser son peuplement".

Après le test

Après le test, les graines ont déjà commencé à s’imbiber. Pour un semis proche, égouttez-les et semez immédiatement dans un terreau bien humide, sans les laisser traîner.

Si vous devez encore les garder, faites sécher les graines 24 à 48 heures sur essuie-tout pour limiter les moisissures. Pour un vrai pré-trempage avant semis, laissez tremper une nuit, 12 à 24 heures maximum, puis suivez trois réflexes :