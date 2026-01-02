Ils traînent chez vous et peuvent sauver des animaux du gel : ces objets à utiliser dès ce soir

Le jardin semble figé quand le givre recouvre pelouse, bassins et seaux restés dehors. Derrière cette carte postale d’hiver, hérissons, mésanges, musaraignes ou grenouilles peuvent se retrouver piégés par la glace, incapables de boire ou de ressortir d’un récipient profond. Beaucoup disparaissent sans bruit, dans un coin de cour ou de terrasse qu’on regarde à peine.

Et pourtant, de petits objets qui traînent déjà chez vous peuvent changer ce scénario. Une vieille balle de tennis, un simple bouchon flottant, des pots cassés ou une tasse ébréchée suffisent à empêcher le gel total d’un point d’eau, ou à offrir un abri sec à la petite faune du jardin. Tout se joue dans la façon de les utiliser.

Quand le gel transforme vos points d’eau en pièges pour la faune du jardin

Quand les températures chutent, une fine couche de glace se forme sur abreuvoirs, bassines et récupérateurs d’eau de pluie. L’eau reste liquide en dessous, mais mulots, musaraignes et autres petits rongeurs glissent, tombent et ne trouvent aucune prise pour remonter. Même risque pour crapauds ou insectes qui tombent dans un seau aux parois lisses et verticales.

Pour les oiseaux, le problème est double : ils doivent boire, mais aussi nettoyer régulièrement leur plumage afin de conserver une bonne isolation contre le froid. Quand tous les plans d’eau gèlent d’un bloc, cette barrière aquatique devient infranchissable. Le moindre accès maintenu libre participe alors directement à la survie de toute une biodiversité utile au jardin.

Balles de tennis, bouchons et bols : ces objets qui sauvent des animaux du gel

Une simple balle de tennis déposée dans une mare, un abreuvoir ou un récupérateur d’eau de pluie flotte et bouge au gré du vent. Ce mouvement empêche la surface de geler complètement et maintient une petite ouverture dans la glace. Les oiseaux peuvent y boire et les animaux aquatiques continuent de respirer grâce à ce trou d’air toujours accessible.

Autre geste minuscule : laisser flotter un bouchon flottant récupéré sur une bouteille ou en liège dans chaque seau, abreuvoir profond ou bassine. Ce petit appui sert de bouée de secours aux mulots, musaraignes et insectes qui seraient tombés dans l’eau froide, en leur offrant une prise pour se hisser et regagner la bordure sans s’épuiser.

Pots cassés et vaisselle ébréchée : des refuges anti-froid pour la faune du jardin

Dans le garage ou le cabanon, nombre d’objets oubliés peuvent devenir des abris précieux. Des pots cassés en terre cuite, des tasses ébréchées, de vieilles tuiles ou quelques morceaux de bois forment, une fois assemblés, de véritables cachettes. Retournez un pot, calez-le sous une haie, garnissez l’intérieur de feuilles mortes, paille ou mousse : insectes, carabes et coccinelles y trouveront un refuge sec.

Pour les hérissons et petites musaraignes, empiler quelques pots fendus contre un tas de feuilles et de branchages crée un abri isolé, à glisser sous une haie, loin du vent. Avant que le froid ne s’installe, transformez vos stocks en suivant cette mini check-list :