Janvier décide déjà de la couleur de vos hortensias : ces 4 gestes méconnus à faire tout de suite au pied de l’arbuste

En janvier, les hortensias ont l’air morts, réduits à quelques tiges nues qui battent dans le vent. Beaucoup rangent le sécateur et se promettent d’y revenir au printemps. Ils ignorent qu’à ce moment précis, sous la surface, quelque chose décide déjà de la future intensité de bleu, de rose et même du nombre de boules fleuries.

La plante semble en pause, mais le décor de l’été prochain est largement écrit : bourgeons formés, racines superficielles en alerte, chimie du sol en lente évolution. Ce mois froid façonne la couleur des hortensias bien plus sûrement qu’un engrais posé en mai. Tout se joue au pied de l’arbuste, maintenant.

En janvier, vos hortensias préparent déjà floraison et couleur

Chez Hydrangea macrophylla, les bourgeons floraux se sont formés dès la fin de l’été précédent et restent en attente tout l’hiver sur le bois de l’année passée. Un gel sec de janvier ou des alternances gel-dégel peuvent les brûler sans que l’on s’en aperçoive. Résultat en juillet : un feuillage bien vert, mais presque pas de fleurs.

Les racines d’hortensia étant très superficielles, le gel profond fissure la motte et casse les radicelles. Un paillage d’hiver épais joue alors le rôle de doudoune : une couche de 10 à 15 centimètres de feuilles mortes, de paille, de broyat ou d’écorces protège le sol, stabilise la température et garde une humidité régulière, à condition de laisser le collet dégagé pour éviter le pourrissement.

Couleur des hortensias : le rôle décisif du pH et de l’aluminium

La teinte n’est pas qu’une affaire de variété. Elle dépend surtout du pH du sol. En dessous de 5,5, le sol acide permet des fleurs bleues ou violettes ; entre 6,5 et 7,5, en sol neutre à calcaire, les fleurs virent au rose ou au rouge. "Les hortensias sont naturellement roses. Un bleu naturel, ça n’existe pas", explique Jean-Paul Imbault sur France Bleu. L’aluminium du sol ne devient assimilable et colorant qu’en milieu vraiment acide.

Pour savoir sur quel terrain vous jouez, un test rapide suffit. Prélevez un peu de terre à 10 ou 15 centimètres de profondeur au pied de l’arbuste, mélangez-la à de l’eau déminéralisée, puis utilisez des bandelettes réactives. Si le pH est inférieur à 5,5, le terrain est idéal pour le bleu. Entre 6,5 et 7,5, vos hortensias resteront naturellement roses.

Les gestes de janvier au pied des hortensias qui changent tout

Sol trop neutre et envie de bleu profond ? On peut apporter du sulfate d’aluminium ou de sulfate d’alumine : "C’est un produit sans danger qui doit être appliqué dès janvier ou février pour être efficace", précise le jardinier. Une alternative plus douce consiste à enfouir très légèrement des éclats d’ardoise et à griffer le sol sur 3 à 4 centimètres, sans blesser les racines, avant de pailler avec des écorces de pin. Pour garder ou obtenir du rose, la chaux agricole ou un peu de cendre de bois non traité font remonter le pH. Et pour ne pas tout annuler, Jardin et Saisons recommande de "utiliser de l’eau potable douce ou de l’eau de pluie, qui sont moins calcaires".

Au fond, la routine de janvier se résume à quelques réflexes simples au pied des hortensias :