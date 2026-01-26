Jardin : ce geste de taille fin janvier qui offre des fleurs dès février… mais ne coupez surtout pas cet arbuste

Fin janvier, le jardin paraît vide : tiges brunes, plates-bandes écrasées, ciel bas. Beaucoup rangent alors le sécateur en attendant le « vrai » printemps. Pourtant, sous la terre, les bourgeons se réveillent. Une taille choisie à ce moment peut lancer une chaîne de floraisons qui commence en février et ne s’arrête plus.

Nul besoin de tout rabattre, l’enjeu est de toucher aux bonnes plantes et d’épargner celles qui portent leurs futurs bouquets. En jouant ce calendrier, on réveille les vivaces précoces, on prépare les rosiers et les grimpantes, et on protège les floraisons d’été. Avec des coups de sécateur et un peu de nettoyage, l’effet domino se met en place.

Vivaces précoces : une taille pour des fleurs dès février

Autour des hellébores, pulmonaires et primevères, les boutons sont prêts mais cachés sous les feuilles noircies. Dès qu’ils pointent, fin janvier ou début février, on coupe à la base les feuillages tachés. Les fleurs surgissent alors au jour et la plante, mieux aérée, tombe moins malade. Le massif change de visage en quelques jours.

Pour les coussins d’aubriètes, corbeilles d’or ou violettes, on se contente d’un ménage : enlever les feuilles mortes et raccourcir les pointes grillées par le gel. La lumière revient au cœur des touffes et des boutons se forment vite. Sur les pensées et giroflées, pincer les fleurs fanées empêche la montée en graines et prolonge la floraison.

Rosiers : la taille d’hiver décisive

En janvier, les rosiers sont en dormance, sans feuilles pour masquer la structure. Sur un buisson remontant, on garde trois à sept tiges orientées, chacune raccourcie à trois à cinq bourgeons. La sève se concentre sur ces charpentes solides, qui donneront plus de fleurs, plus grandes. Au sol, on enlève feuilles tachées et débris pour limiter tache noire et oïdium.

Le jardinier Ben Hamilton Anderson résume : "cela ne veut pas dire attraper un produit chimique et en mettre partout en le versant et en le pulvérisant. Cela signifie que nous restons ordonnés, soigneux et attentifs à ce que nous regardons", explique-t-il dans une vidéo relayée par Netmums. Il ajoute : "Nous gardons nos sécateurs propres, nous retirons tout feuillage qui va être infecté par la matière de l'année dernière". Pour les grimpants, Paul Parker conseille : "Si vous avez un rosier grimpant dans votre jardin, c'est le moment idéal pour lui donner une taille sévère. Tailler vos rosiers grimpants en janvier, pendant que la plante est en dormance, aidera à façonner son port et à la préparer pour une floraison abondante cet été".

Hortensias : ne pas tailler pour l’été

À l’inverse, des arbustes doivent rester intacts en janvier pour que l’effet domino ne se brise pas. Le spécialiste Ben Hilton rappelle que "Tailler les hortensias au mauvais moment de l'année représente assurément l'erreur la plus coûteuse", car les Hydrangea macrophylla et hortensias à feuilles de chêne fleurissent sur le bois de l’année précédente. On coupe après la floraison, en fin d’été, puis on laisse en hiver les têtes sèches et un paillis épais protéger les bourgeons du froid.