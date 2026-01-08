Jardin : ce geste discret à faire en janvier au pied des arbres et arbustes change la floraison du printemps

En plein hiver, le jardin paraît souvent figé par le froid et les journées courtes. Au pied des arbres fruitiers, des arbustes d’ornement ou des haies, tout semble en pause. Pourtant, dans les premiers centimètres de terre, l’avenir de la floraison se prépare déjà en silence, bien avant le retour du soleil printanier.

Car sous ce sol tassé par la pluie et le gel, les racines ne dorment pas tout à fait. Elles continuent de fonctionner au ralenti et ont besoin d’air et d’eau pour bien repartir. C’est là que le fait de griffer la terre en janvier, juste au pied des arbres et arbustes, devient un petit rituel clé. Ce geste apparemment anodin change souvent toute la saison qui suit.

En hiver, un sol tassé qui étouffe les racines

Avec les épisodes successifs de pluie, de vent et parfois de neige, la couche superficielle du sol se compacte. Une véritable croûte se forme, freinant la circulation de l’air et de l’eau vers les racines. En venant aérer le sol avec une griffe de jardin ou un cultivateur, on desserre cette couche, l’oxygène pénètre mieux et les racines respirent de nouveau, même si leur activité reste ralentie pendant l’hiver.

Ce léger griffage profite aussi à toute la vie souterraine. Micro-organismes et vers de terre trouvent des conditions plus favorables pour décomposer la matière organique et libérer des nutriments. En cassant la croûte imperméable, l’eau s’infiltre au lieu de stagner autour du collet, ce qui limite les excès d’humidité et les risques de pourriture au pied des arbres et arbustes.

Pourquoi le mois de janvier est la fenêtre idéale

Janvier correspond au début d’un nouveau cycle au jardin, même si rien ne se voit encore. Les arbres et arbustes vont bientôt mobiliser leurs réserves pour produire jeunes feuilles, fleurs et fruits. Intervenir à ce moment-là, en griffant légèrement la terre, revient à leur offrir un sol sain, souple et bien aéré pour un démarrage vigoureux dès les premiers beaux jours.

Contrairement à une idée tenace, le sol n’est pas gelé en profondeur tout le mois. Hors période de froid intense, la fine couche de surface reste souvent assez malléable, surtout après quelques jours de temps doux ou pluvieux. C’est précisément durant ces courtes fenêtres que l’on peut griffer la terre au pied des arbres et arbustes sans effort ni dégâts, tout en exposant aussi certains parasites hivernants au froid et aux prédateurs naturels.

Comment griffer la terre sans abîmer arbres et arbustes

Inutile de retourner profondément : le travail se fait uniquement en surface. On utilise une griffe de jardin, un petit cultivateur ou un râteau à dents courtes, en gardant environ 20 centimètres de distance avec le tronc pour ne pas blesser le collet. La bonne profondeur se situe entre 2 et 5 centimètres, avec des gestes doux qui évitent d’arracher les racines superficielles et sur sol ni gelé ni détrempé.

Une fois le sol légèrement remué, l’idéal est de terminer par un paillis organique : fine couche de paille, de feuilles mortes ou de broyat au pied des arbres et arbustes. Ce tapis protège la terre du gel, limite la pousse des mauvaises herbes et nourrit progressivement le sol. En quelques minutes, ce geste hivernal discret prépare en coulisses une véritable renaissance du jardin au printemps.