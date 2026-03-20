Jardin : cette fleur bleu azur affole les abeilles et revient chaque année toute seule, les experts l'adorent

En 6 à 8 semaines, une simple touffe de bourrache officinale peut changer un coin de terre en scène bourdonnante. Comment cette étoile bleu azur s’installe‑t‑elle pour longtemps au milieu des abeilles ?

Au début du printemps, certains jardins semblent s’animer d’un coup : en quelques semaines, un coin de terre banal se couvre d’étoiles bleu azur et se met à vibrer du bourdonnement des abeilles. Bourdons, papillons, butineurs de tout poil s’y relaient sans pause. Derrière ce spectacle, une simple plante, parfaite pour ceux qui veulent un extérieur à la fois décoratif, écologique et presque sans entretien.

Cette invitée discrète, c’est la bourrache officinale (Borago officinalis), une annuelle rustique aux fleurs en forme d’étoile d’un bleu intense, gorgées d’un nectar très sucré. Elle attire tant les butineurs qu’elle booste la pollinisation des légumes et fruitiers voisins, avec à la clé des récoltes plus généreuses. Son autre atout fait rêver les jardiniers pressés : elle fleurit vite… et revient toute seule d’une année sur l’autre.

Bourrache officinale : pourquoi cette étoile bleue affole les abeilles

Ses fleurs d’un bleu saphir agissent comme un phare pour les insectes. Leur nectar se renouvelle très vite au cours de la journée, ce qui en fait un véritable garde‑manger naturel pour les abeilles, les bourdons et même certains papillons. Installée près du potager, cette plante mellifère favorise la fécondation des tomates, courgettes ou fraisiers. Résultat : les butineurs se régalent, et tout le jardin semble soudain beaucoup plus vivant.

Des chercheurs de l’université de Cambridge ont montré que les abeilles réagissent surtout aux teintes bleues et ultraviolettes. Beaucoup de fleurs, même blanches ou roses, créent pour elles un halo bleu discret grâce à de minuscules stries sur leurs pétales. « ces stries, dont la hauteur et l’espacement mesurent quelques centaines de nanomètres, diffractent la lumière à la manière des sillons gravés sur un CD, ce qui produit des effets d’irisation », explique Céline Fiorini, du Laboratoire d’électronique et de nanophotonique organique du CEA, au média Alchimie des Bougies. En fabriquant des stries artificielles dont la largeur, la hauteur et l’espacement étaient modifiés aléatoirement, « les chercheurs ont compris que toutes les plantes considérées diffusaient préférentiellement la lumière bleue malgré des agencements et des niveaux de désordre très différents, les défauts se révélant finalement un avantage », précise‑t‑elle.

Une floraison express et un semis de bourrache à la portée de tous

Pour les impatients, la bonne nouvelle arrive vite : entre le moment où la graine touche la terre et l’apparition des premières étoiles bleues, il ne s’écoule que 6 à 8 semaines. Cette croissance éclair suffit pour transformer un massif clairsemé ou un talus nu en nuage bleu azur.

Le semis reste d’une simplicité désarmante. Il suffit de déposer les grosses graines noires directement en place au printemps, dans un sol ordinaire bien drainé, en plein soleil ou légère mi‑ombre. On les enterre d’environ 1 cm, on griffe la surface, un arrosage fin quelques jours… et la levée suit.

Le superpouvoir de la bourrache officinale : se ressemer seule chaque année

Une fois installée, la bourrache devient presque autonome. Chaque pied adulte peut produire jusqu’à 1 000 graines au fil de l’été, qui tombent au sol et patientent tout l’hiver. Au printemps, de jeunes plants surgissent exactement là où la plante se plaisait, dessinant d’année en année une zone mellifère foisonnante sans aucun resemis.