Jardin tout gris en janvier ? Ces 4 plantes d’hiver anti-déprime sont à planter sans attendre chez vous

Janvier s'étire, le ciel reste bas, les guirlandes ont disparu et, derrière la vitre, tout semble arrêté : pelouse terne, massifs vides, balcon désert. Beaucoup rangent déjà leurs outils en attendant le printemps, avec ce petit coup de blues qui accompagne les journées les plus courtes.

Pourtant, croire que le jardin ou le balcon doivent hiberner est une erreur qui prive votre quotidien d'un formidable remède anti-grisaille. Des plantes qui fleurissent en hiver, très rustiques, sont capables d'apporter couleurs, parfum et structure dès maintenant, sans gros travaux. Leur secret tient autant à leur floraison qu'à ce qu'elles font à notre moral.

Des plantes qui fleurissent en hiver, un vrai coup de boost pour le moral

Voir une tache de jaune sur un mur nu ou des clochettes blanches au milieu du givre change immédiatement la scène que l'on a sous les yeux. Une grande revue publiée en 2019, basée sur 50 études, a montré que des intérieurs remplis de plantes augmentent les émotions positives et réduisent l'inconfort physique des personnes qui y vivent ou y travaillent.

Au Japon, le fait de garder une plante sur son bureau pendant cinq semaines a déjà fait baisser le stress psychologique d'employés. Une autre étude, menée auprès de 444 salariés, a observé moins de stress et d'anxiété dans les lieux de travail avec végétation et lumière naturelle. À l'université de Washington, des étudiants entourés de plantes se sont montrés jusqu'à 12 % plus rapides pour travailler sur ordinateur.

Quatre plantes qui fleurissent en hiver pour casser la grisaille

Première alliée, l'hellébore, souvent appelée "rose de Noël", fleurit de décembre à mars selon les variétés. Ses corolles blanches, roses ou pourpres supportent le givre et illuminent les zones d'ombre. Elle aime les sols riches et bien drainés, au pied d'arbres caducs ou en grand pot près de la porte. On la plante puis on la laisse tranquille, en retirant seulement les vieilles feuilles avant la floraison.

Au ras du sol, la bruyère d’hiver (Erica carnea) forme des tapis couverts de fleurs roses, blanches ou rouge magenta de janvier jusqu'au printemps. Elle accepte les sols calcaires et se plait en groupes de 5 ou 7 pieds, en massif ou en jardinière profonde. Pour le décor vertical, un cornouiller à bois coloré (Cornus sanguinea ou Cornus sericea) offre des rameaux rouge, orange ou jaune, ravivés par une taille courte en fin d'hiver.

Installer ces plantes fleuries d’hiver dès maintenant sans stress

En France, toutes ces plantes vendues en conteneur peuvent être mises en place tant que le sol n'est pas gelé durablement. On choisit une fenêtre météo douce, on trempe bien la motte, puis on creuse un trou large et peu profond, avec un sol drainé. Après plantation, un arrosage généreux et un paillage protègent les racines.

Pour un massif visible depuis le salon, on peut combiner en fond des cornouillers, devant des nappes de bruyères d’hiver et des touffes d'hellébores. Sur un balcon, des bruyères et pensées d'hiver en jardinière, avec une hellébore ou un mahonia nain en pot, créent un paysage coloré que l'on regarde chaque matin pendant que le ciel reste gris.