Jardiniers : plantez ces deux fleurs en février, vous ne reconnaîtrez plus votre jardin au printemps

En février, le jardin semble encore endormi, les massifs vides et les jardinières délaissées. C’est pourtant le moment discret où se prépare la déferlante de couleurs du printemps. Plutôt que de multiplier les essais, miser sur seulement deux fleurs peut suffire à tout changer. Avec les bonnes variétés, chaque coin de verdure prend une autre dimension.

Février est un très bon moment pour démarrer les fleurs à planter en février sous abri, quand il fait encore froid dehors mais plus lumineux. En misant sur les géraniums et les bégonias, on prépare dès maintenant la star du jardin de printemps. Graines, boutures et bulbes patientent alors au chaud avant de rejoindre le jardin une fois les gelées passées. Ce léger décalage de calendrier réserve une surprise spectaculaire dès les premiers beaux jours.

Pourquoi géraniums et bégonias font partie des meilleures fleurs à planter en février

Ces deux espèces doivent leur succès à une robustesse appréciable et à une floraison généreuse, même entre des mains débutantes. Les géraniums, stars des balcons ensoleillés, offrent une palette de couleurs, du rouge vif au rose tendre. Leur feuillage dense couvre vite les pots et les jardinières, ce qui donne l’impression d’un décor installé alors que la saison ne fait que commencer.

Les bégonias jouent un autre rôle, plus discret mais tout aussi précieux. Qu’ils soient tubéreux ou semperflorens, ils supportent aussi bien la mi-ombre que les endroits légèrement ensoleillés. Leurs fleurs lumineuses remplissent les massifs, les bordures et les bacs où rien ne poussait vraiment. Et, détail rassurant, ces deux plantes demandent peu d’entretien tout en assurant une floraison durable.

Comment planter géraniums et bégonias en février pour un printemps fleuri

Pour profiter de cet avantage, tout commence en février sous abri. On choisit des graines ou des boutures de géraniums, des bulbes de bégonias, puis on prépare une terre bien drainée, enrichie de compost ou d’un engrais spécial fleurs. Les godets et caissettes se remplissent d’un terreau léger, capable de garder l’humidité sans se transformer en boue.

Côté géraniums, les graines se sèment à la surface du terreau, en godets, puis se recouvrent à peine. Il suffit de maintenir la température autour de 20 °C et le substrat légèrement humide, jamais détrempé. Les premiers germes apparaissent en 10 à 15 jours. Ceux qui préfèrent aller plus vite misent sur les boutures, plantées directement dans un substrat riche.

Bégonias en caissettes, entretien facile et jardin transformé au printemps

Les bégonias tubéreux se réveillent dans des caissettes remplies de terreau, les bulbes posés face concave vers le haut puis recouverts très légèrement. Ils restent dans un endroit lumineux, à l’abri du gel, jusqu’au repiquage au jardin ou en pot après les dernières gelées. Pendant cette phase, géraniums et bégonias apprécient un arrosage modéré, un engrais liquide toutes les deux semaines et le retrait des fleurs fanées.

Au jardin, ce duo a d’autres atouts cachés. Le parfum de certains géraniums aide à tenir les moustiques à distance, tandis que les bégonias montrent une résistance à des maladies courantes. Installés avec quelques lobélias ou pétunias pour le contraste, dans des pots en terre cuite, des jardinières en bois ou des contenants recyclés, ils donnent l’impression d’un jardin réinventé au printemps.