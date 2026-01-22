Je le fais en fin d’hiver sur mes agrumes : ce geste de taille simple promet une récolte abondante si vous ne tardez pas

Fin d'hiver, les citronniers, orangers ou mandariniers ont souvent triste mine : feuillage dense, rameaux emmêlés, très peu de lumière qui arrive au centre. Beaucoup de jardiniers racontent qu'en changeant simplement leur façon de s'occuper de ces arbres à cette période, ils ont vu leurs agrumes se transformer, avec davantage de boutons et une silhouette plus équilibrée.

Car la taille des arbres fruitiers n'est pas un détail de finition, c'est ce qui prépare la prochaine récolte. Les sociétés d'horticulture françaises le répètent depuis des années : bien tailler se fait à un moment précis et avec un objectif clair. Pour les agrumes, tout se joue en fin d'hiver, avec un seul geste facile à retenir.

Pourquoi tailler ses agrumes en fin d'hiver change tout

Les agrumes ont un rythme à part : leur croissance ralentit quand il fait froid, mais l'arbre ne s'endort jamais vraiment. Juste avant le printemps, la sève commence à repartir, les bourgeons se gonflent. C'est là que tailler ses agrumes devient stratégique, car l'arbre cicatrise vite et peut concentrer son énergie sur de nouvelles pousses solides et bien placées.

Les fruits se forment sur les rameaux de l'année précédente : si l'on attend que fleurs et jeunes feuilles soient sorties pour couper, on sacrifie une partie de la future récolte. Les jardiniers professionnels ne se fient plus seulement au calendrier, ils guettent plutôt la fin des fortes gelées et l'apparition de bourgeons bien gonflés mais encore fermés.

Le geste simple pour tailler vos agrumes et ouvrir le coeur

Avant toute chose, on observe l'arbre sous tous les angles. L'idée est d'ouvrir le centre pour laisser passer l'air et la lumière. Pour y parvenir, un seul réflexe à garder en tête lors de la taille : faire le tour du citronnier ou de l'oranger et supprimer systématiquement les branches suivantes :

celles qui sont mortes, malades ou abîmées ;

celles qui se croisent ou se frottent ;

celles qui poussent vers l'intérieur et bouchent le coeur de l'arbre ;

les rejets trop faibles à la base qui épuisent inutilement l'agrume.

Pour ce travail, un sécateur bien affûté et désinfecté reste indispensable, avec une petite scie d'élagage si une grosse branche gêne vraiment. On pratique des coupes nettes, légèrement en biais, juste au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur. On se limite à environ un tiers du volume maximum, pour ne pas affaiblir l'arbre ni retarder sa reprise.

Adapter la taille des agrumes au climat et garder des arbres sains

En climat doux, on peut intervenir un peu plus tôt, du moment qu'il ne gèle pas, alors que dans les régions plus froides ou pour les agrumes en pot, on attend la fin des fortes gelées avant de sortir le sécateur. Le bon signal reste un temps annoncé doux et sec, avec des bourgeons gonflés mais fermés. Une taille précoce et aérée limite la fumagine, la gommose, la tristéza, freine cochenilles et pucerons, surtout si l'on protège les grosses coupes avec un mastic cicatrisant et que l'arbre a le temps de cicatriser avant les premières chaleurs.