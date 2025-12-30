Laurier-cerise aux feuilles brûlées : ce détail discret au bout des doigts change tout pour sauver votre haie

L’hiver s’installe, le jardin blanchit, et d’un coup la haie de laurier-cerise se couvre de feuilles brunies, comme grillées. Pour un arbuste persistant censé rester vert, le choc est brutal. Est-ce un simple accident de gel ou le signe d’un vrai problème ?

En France, cette scène revient souvent entre fin décembre et février, après une nuit très froide ou un vent d’est piquant. Le laurier-cerise supporte pourtant autour de -20,5 °C. Le doute naît donc vite : coup de froid superficiel ou maladie qui menace toute la haie ?

Feuilles brunes sur le laurier-cerise : quand le gel laisse sa marque

Après une vraie gelée, les feuilles brunes du laurier-cerise deviennent mates, brunes foncées, se recroquevillent surtout au sommet et sur la face exposée au vent. Elles restent fixées sur les rameaux, prennent une texture cartonnée et cassent net entre les doigts quelques jours plus tard.

Autre effet du froid, la dessiccation hivernale : quand le sol est gelé, les racines boivent peu alors que le feuillage transpire encore au soleil. Les feuilles brunissent alors de manière uniforme, parfois par grandes plages, sans petites taches rondes bien dessinées.

Quand les feuilles brûlées du laurier-cerise révèlent une maladie

Les maladies foliaires dessinent un autre décor. La criblure du laurier-cerise provoque de petites taches circulaires de 2 à 3 mm, rougeâtres ou brun sombre, bordées plus foncé. Leur centre se décolore, sèche puis tombe, laissant le limbe criblé de petits trous réguliers.

Oïdium perforant et autres champignons laissent aussi des ponctuations multiples, parfois surmontées d’un léger voile blanc, qui finissent par jaunir puis faire tomber la feuille. Ces taches se voient partout dans la haie, même à l’intérieur, surtout après un temps doux, humide et mal aéré.

Le détail décisif pour votre laurier-cerise : le test du doigt

Pour trancher entre gel et maladie, le test du doigt est redoutable. Saisissez une feuille brune : si elle est sèche, rigide, qu’elle craque franchement et casse net, surtout après une nuit très froide, il s’agit presque toujours d’une brûlure de gel ou de dessiccation.

Sommet de la haie et côté vent seulement touchés : forte probabilité de coup de gel.

Grandes zones brunes non perforées : stress de froid ou dessiccation hivernale.

Petites taches rondes de 2 à 5 mm, parfois trouées : criblure ou autre maladie foliaire.

Apparition juste après plusieurs nuits sous zéro puis stabilisation : gel ; progression lente par temps doux et humide : maladie.

Une fois le diagnostic posé, adaptez vos gestes. Après un gel, ne taillez pas dans la foulée : contentez-vous de ramasser les feuilles tombées, pailler le pied et, sur les jeunes haies, poser un voile d’hivernage. Au printemps, coupez le bois vraiment mort et apportez un peu de compost. Face à une maladie, éliminez les feuilles très atteintes, aérez la haie et privilégiez purins de prêle, d’ortie ou décoction d’ail pour soutenir la reprise.