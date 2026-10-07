Lavatère arbustive : voici la règle d’or de taille à suivre avant fin août pour la garder deux fois plus longtemps

En août, votre lavatère défleurie s’affaisse et se dégarnit, menaçant de vieillir en deux saisons. La bonne taille lavatère arbustive août change tout, à condition d’éviter un geste précis.

En juillet, la lavatère arbustive est une boule de rose ou de blanc ; et puis, en août, tout s’affaisse. Les tiges se couchent, le centre se creuse, l’arbuste se fend en deux au moindre coup de vent. Réflexe fréquent : attraper le sécateur et tout raccourcir sévèrement pour le “remettre d’équerre”.

Pourtant, sur cette vivace à croissance éclair, une taille mal placée peut coûter plusieurs années de vie. À l’inverse, une taille estivale de précision suffit à garder la touffe compacte et florifère plus longtemps que les 2 ou 3 ans classiques.

En août, pourquoi la lavatère arbustive s’essouffle si vite ?

Comme beaucoup de Malvacées, la lavatère arbustive produit vite des tiges longues. Le bois se lignifie, les hampes s’allongent puis se courbent sous leur poids. Après la grande floraison, la plante passe en mode “graines” : le centre se dégarnit, la base devient du vieux bois.

Sans taille lavatère arbustive août, le buisson se vide par le milieu, se couche au premier orage et sa durée de vie chute. Pour la Société Nationale d’Horticulture de France, un sujet négligé décline souvent en 2 ou 3 ans, alors qu’un arbuste bien taillé et planté en sol drainé reste florifère 5 à 6 ans.

Taille lavatère arbustive août : la règle d’or à ne jamais dépasser

La règle d’or de la taille estivale lavatère arbustive est simple : en août, ne jamais couper plus d’un tiers de la hauteur et toujours conserver du feuillage vivant sous chaque coupe. On intervient idéalement avant la fin de la troisième semaine, par temps doux, quand la sève circule encore vite et que les plaies cicatrisent sans stress.

Supprimer d’abord le bois mort, sec ou cassé, au ras de la branche porteuse.

Couper les tiges défleuries juste au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur, en biseau à 45 degrés pour que l’eau ne stagne pas.

Raccourcir les tiges qui s’affaissent d’un tiers environ, en gardant plusieurs feuilles en dessous pour maintenir la photosynthèse.

Avant chaque séance, un sécateur bien affûté et désinfecté à l’alcool à 70° limite les maladies cryptogamiques, comme la rouille, fréquentes chez cette Malvacée. Nous avons tous déjà oublié ce détail ; pourtant, sur une plante à tiges tendres, une lame sale suffit à faire voyager champignons et bactéries d’un massif à l’autre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Gain de longévité +2 à 3 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette taille douce stoppe la mise à graines et relance des bourgeons latéraux vigoureux, qui redonnent vite du bois jeune et des fleurs. 💡 Le petit plus : Garder quelques rameaux taillés pour bouturer 2 ou 3 plants de secours dans un petit pot de sable et terreau, à l’ombre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Rabattre toutes les tiges à 10–15 cm du sol en plein été : pousses trop tendres, gros dégâts au premier froid et lavatère condamnée.

Après la taille d’août : les gestes qui prolongent vraiment sa vie

Après la taille d’août, arrosez en profondeur, environ 10 litres au pied, puis posez 5 à 7 centimètres de paillage organique. Ce tapis protège les racines, garde la fraîcheur ; la vraie taille de renouvellement, plus courte, attendra la fin de l’hiver.