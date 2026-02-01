Les fleuristes la boudent : cette plante d’intérieur très populaire que vous avez chez vous est déjà has been

En vitrine des fleuristes comme dans nos salons, un même constat revient en ce début 2026 : quelque chose cloche dans la déco végétale. Le canapé, les rideaux, le tapis en laine bouclée sont dans l’air du temps, pourtant l’ambiance reste étrangement froide. Souvent, le problème tient à une seule plante, longtemps jugée incontournable.

Cette invitée encombrante, c’est la sansevière, aussi appelée langue de belle-mère. Icône des intérieurs minimalistes et des bureaux branchés pendant la dernière décennie, elle a envahi halls d’immeuble, open spaces et salons urbains. En 2026, les fleuristes la retirent pourtant discrètement de leurs étagères : pour beaucoup, cette plante d’intérieur est devenue clairement "out".

Pourquoi la sansevière fait tâche dans les vitrines des fleuristes en 2026

On l’a adoptée parce qu’elle supporte les oublis d’arrosage, la chaleur du chauffage et les pièces peu lumineuses. Son port très vertical, ses feuilles vertes striées de jaune collaient parfaitement aux décors minimalistes et industriels. Alignée dans un cache-pot en céramique, la sansevière donnait un côté graphique, presque architectural, qui rassurait les amateurs de déco épurée.

A force de trôner aussi dans les halls de banque, les salles d’attente de dentistes et les couloirs d’entreprise, cette plante s’est mise à évoquer surtout l’univers du bureau. Ses feuilles rigides, brillantes, presque plastifiées, montent droit vers le plafond et figent le regard. À côté d’un fauteuil en rotin ou d’un tapis moelleux, elles créent une vraie dissonance visuelle plutôt qu’un cocon chaleureux.

Quelles plantes d'intérieur remplacent la langue de belle-mère chez les fleuristes

Dans les rayons, la vedette s’appelle désormais Spathiphyllum, ou fleur de lune. Originaire d’Amérique centrale et du Sud, cette plante de la famille des Aracées forme une touffe dense de 50 cm à environ 1 m, réservée à l’intérieur. Son feuillage vert profond, lustré, contraste avec de grandes spathes blanches qui se succèdent même en plein hiver, créant un véritable jardin paysager d’intérieur.

Les enseignes françaises comme Jardiland ou Botanic en font des mini-jungles de pots, du petit sujet à moins de 10 € aux grandes plantes autour de 30 à 40 €, prises pour leur entretien simple en lumière douce et températures classiques d’appartement. Pour remplacer une sansevière trop rigide, les décorateurs plébiscitent aussi d’autres feuillages plus souples :

les Calatheas aux motifs presque picturaux, dont le feuillage se replie la nuit ;

les Alocasias, ou oreilles d’éléphant, aux grandes feuilles nervurées et sculpturales.

Plantes "officiellement out" : quand la tendance rejoint la loi européenne

Le 5 août 2025, une directive de l’Union européenne a fait basculer une plante ornementale très appréciée dans la liste des espèces envahissantes. Jugée dangereuse pour la biodiversité parce qu’elle étouffe la flore locale et reste très difficile à éradiquer, elle est désormais interdite de commercialisation dans toute l’UE.

Particuliers et pépiniéristes ont découvert avec surprise que leur plante fétiche pouvait nuire à la biodiversité. "C’est joli, facile à entretenir… je ne pensais pas que ça pouvait faire du mal", reconnaît Claude Martin, a-t-il confié à Mon Jardin Ma Maison. "C’était une valeur sûre, surtout avec les fortes chaleurs", souffle Annette Leroi. Les experts conseillent désormais la lavande, la marguerite ou la sauge des prés et organisent des ateliers pour accompagner cette transition.