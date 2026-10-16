Les paysagistes n'en peuvent plus de le répéter : planter un oranger du Mexique dès septembre garantit un jardin autonome tout l'été

Entre fin août et septembre, quelques arbustes bien choisis peuvent alléger vos corvées de jardinage. Ces 7 arbustes à planter en septembre posent les bases d’un jardin presque autonome.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Choisya ternata 🌸 Nom courant Oranger du Mexique 📏 Dimensions 1,5 à 2,5 m de haut x 1,5 à 2 m de large ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre, emplacement abrité ❄️ Rusticité Jusqu’à -10 à -12 °C environ 🍂 Feuillage Persistant, vert brillant et aromatique

Fin août, quand les massifs grillés réclament encore l’arrosoir, beaucoup rêvent d’un jardin qui tourne presque tout seul. Et si, au lieu de s’épuiser en arrosages et tailles de dernière minute, on profitait de la rentrée pour planter les bons arbustes une fois pour toutes ?

En climat tempéré, septembre est le moment rêvé pour quelques arbustes à planter en septembre qui feront le travail à votre place : feuillages persistants, floraisons généreuses, parfum d’hiver ou résistance à la sécheresse. Sept valeurs sûres pour un jardin autonome où l’on peut vraiment lever le pied dès fin août l’année suivante.

Septembre, le mois discret où tout se joue sous terre

À l’automne, le sol reste chaud alors que l’air se rafraîchit. Résultat : les racines des arbustes continuent de s’allonger tranquillement pendant que la partie aérienne se calme. Plantés environ 4 à 6 semaines avant les premières gelées, oranger du Mexique, abélia ou gattilier ont plusieurs mois pour s’installer avant les grosses chaleurs de l’été prochain.

Les pluies de septembre et d’octobre limitent aussi les arrosages, surtout si le sol est bien drainé et paillé. La reprise est plus sûre qu’au printemps, et ces arbustes deviennent ensuite beaucoup plus résistants aux étés secs : exactement ce que l’on attend d’un jardin facile à vivre.

Les bons arbustes au bon endroit pour ne plus courir derrière l’arrosoir

Nous avons tous déjà planté un arbuste “coup de cœur” au mauvais endroit… avant de passer des mois à le chouchouter. Pour un jardin autonome, on choisit d’abord l’exposition, puis l’arbuste adapté : oranger du Mexique, abélia et gattilier adorent le soleil et les sols bien drainés ; le bambou sacré Nandina domestica et le weigélia se plaisent en mi-ombre lumineuse ; aralia du Japon et sarcocoque, eux, transforment un coin ombragé en décor luxuriant.

Soleil : gattilier, oranger du Mexique, abélia (tolérants à la sécheresse une fois installés)

Mi-ombre : bambou sacré, weigélia (floraisons généreuses sans entretien compliqué)

Ombre : aralia du Japon, sarcocoque (persistants, parfaits près d’une entrée ou d’un mur)

Planter en septembre, quelques gestes… puis presque plus rien

Le mode d’emploi reste le même pour ces sept arbustes peu exigeants. On trempe la motte si elle est sèche, on creuse un trou plus large qu’elle, on ne enterre jamais le collet, puis on arrose abondamment. Un paillage de 5 à 8 cm de broyat ou de feuilles mortes limite l’évaporation et le désherbage, tout en protégeant le sol des écarts de température.

Un point clé pourtant souvent oublié : même un arbuste présenté comme “résistant à la sécheresse” doit être arrosé la première année, le temps que ses racines quittent la motte. Ensuite, une simple surveillance, la suppression de quelques branches mortes et, si besoin, une taille légère sur l’abélia ou le weigélia suffisent. En misant sur ces sept arbustes et sur une haie libre plutôt qu’au cordeau, le jardin continue de vivre presque tout seul pendant que, fin août, vous profitez enfin de la chaise longue.