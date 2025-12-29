Monstera : si ses feuilles jaunissent en hiver, c’est souvent à cause de cette erreur que tout le monde fait

Quand un beau monstera se couvre soudain de feuilles jaunes en plein hiver, beaucoup pensent avoir tout raté. On soupçonne aussitôt l’arrosoir, on vide la soucoupe, on réduit les apports d’eau, parfois sans aucun résultat. Le contraste entre ce vert tropical attendu et ce jaune terne inquiète, d’autant que la plante semblait aller bien quelques semaines plus tôt.

Entre jours qui raccourcissent, fenêtres fermées et chauffage à fond, l’environnement du monstera change pourtant radicalement. La baisse de lumière, la température qui fluctue et l’air sec modifient son métabolisme. Et le vrai déclencheur du jaunissement ne se trouve pas toujours là où on le croit.

Feuilles jaunes sur monstera : quand c’est juste normal

Avant de tout remettre en question, il faut savoir qu’un jaunissement isolé peut simplement traduire le vieillissement naturel d’une feuille. Même chez les espèces à feuillage persistant, les limbes les plus anciens jaunissent, sèchent puis tombent, tandis que de nouvelles pousses apparaissent. Si une seule feuille basale jaunit puis plus rien pendant des mois, avec une plante qui continue à faire des feuilles bien vertes, il n’y a pas de quoi s’alarmer.

On peut couper ces feuilles sèches avec un sécateur propre, mais les laisser quelques semaines aide à mesurer l’ampleur du phénomène. Quand plusieurs limbes se décolorent en même temps, surtout sur des parties encore jeunes, ou que la chute devient régulière, on sort du simple renouvellement naturel. Il faut alors regarder de près lumière, eau et température, surtout en saison froide.

Monstera qui jaunit en hiver : le vrai coupable, c’est la lumière

Entre décembre et février, même une grande baie vitrée laisse passer une clarté très affaiblie. Le manque de lumière ralentit la photosynthèse, le vert se délave, des taches ou plages jaunes apparaissent sans changement d’arrosage. Les signes typiques : feuilles qui pâlissent surtout du côté opposé à la fenêtre, tiges qui s’allongent vers la source lumineuse, nouvelles feuilles moins découpées. Si l’ombre de votre main reste floue à hauteur de feuille, la zone est trop sombre.

Le geste qui change tout consiste à rapprocher le pot d’une fenêtre orientée sud ou ouest, sans voilage épais ni meuble devant. Nettoyer les vitres, tourner régulièrement le pot et éviter les courants d’air limitent le stress. Dans une pièce vraiment sombre, une lampe horticole LED à spectre blanc froid placée à environ 20 cm des feuilles pendant 6 à 8 heures par jour apporte le complément lumineux qui manque.

Arrosage, température, air sec : régler le reste pour sauver la plante

En hiver, le monstera boit moins. Les excès d’eau font baisser l’oxygène dans le sol, les racines ne respirent plus et les feuilles jaunissent en se ramollissant. Il vaut mieux attendre que le dessus du terreau soit sec sur un bon centimètre, puis apporter une petite quantité d’eau à température ambiante, environ un verre de 20 cl tous les dix à quinze jours selon la pièce. Si la motte est détrempée, on laisse sécher, on vide la soucoupe et, si besoin, on rempote dans un substrat drainant avec pot percé.

Le froid accentue tout : la plupart des plantes d’intérieur tropicales détestent voir le mercure passer sous les 15 °C, alors que l’idéal tourne autour de 18 à 20 °C. Un pot collé à une fenêtre mal isolée ou en plein courant d’air jaunit vite, tout comme une plante placée contre un radiateur qui assèche l’air. Viser une hygrométrie douce autour de 50 à 60 %, avec un plateau de billes d’argile humides, aide le feuillage à rester souple. En parallèle, mieux vaut limiter les pulvérisations dans une pièce peu aérée, nettoyer régulièrement les feuilles avec un chiffon humide et surveiller taches brunes, déformations ou petites bêtes, signes possibles de champignons ou de parasites aggravant le jaunissement.