Ne les rangez surtout pas : ces décos de noël peuvent transformer votre potager et éviter bien des dégâts cet hiver

Rangez les guirlandes, remisez le sapin, refermez le carton… Chaque année, le même rituel laisse un léger goût de gâchis. Ces décos de Noël qui ont illuminé le salon ne servent plus à rien, pensent beaucoup de familles. Et si ces boules, rubans et guirlandes devenaient en réalité la meilleure surprise de l’hiver pour votre potager ?

Entre les fêtes et l’Épiphanie, des montagnes d’ornements et près de 20 000 tonnes de papiers cadeaux partent chaque année à la poubelle en France, selon l’ADEME. Or, au jardin, le froid, l’humidité et les nuisibles ne prennent aucune trêve. Derrière ces restes de réveillon se cache un véritable kit pour réutiliser ses décos de Noël au potager… d’une façon très concrète.

Pourquoi vos décos de Noël valent de l’or au potager

En plein hiver, le potager a besoin de protection contre le gel, de repères clairs alors que les rangs sont encore invisibles, et de défenses douces contre oiseaux, rongeurs ou limaces. Réutiliser guirlandes, boules, rubans, cartons ou branches de sapin répond à ces trois enjeux tout en limitant les déchets. Le Code de l’environnement interdit de brûler les déchets verts au jardin ; les détourner vers le verger et les carrés de légumes transforme ce qui devait être jeté en ressource gratuite.

Avant de sortir les cartons, un tri s’impose. On garde uniquement les éléments en bon état, faciles à nettoyer à l’eau claire : boules en plastique intactes, guirlandes LED étanches ou solaires, rubans en tissu, papier cadeau kraft, cartons bruns et branches de sapin. En revanche, boules en verre, rubans plastiques, papiers métallisés ou pailletés et guirlandes non étanches restent loin du potager.

Guirlandes, boules et sapin contre le gel au potager

Une guirlande lumineuse étanche, idéalement une guirlande LED ou solaire prévue pour l’extérieur, peut glisser sous un voile d’hivernage. La lumière ne sert pas qu’à faire joli : elle dégage une douce chaleur qui aide fraisiers, jeunes salades ou semis précoces d’ail et de fèves à gagner quelques degrés pendant les nuits de gel, tout en éclairant les allées pour éviter de piétiner les rangs.

Les boules en plastique trouvent, elles aussi, une fonction inattendue. À moitié enterrées ou retournées sur de petites pousses, elles jouent le rôle de mini-cloches qui coupent le vent et amortissent les coups de froid. Les branches de sapin étalées au pied des vivaces, fraisiers ou massifs forment un paillage naturel de 5 à 10 cm d’épaisseur, qui limite le gel et garde l’humidité. Une couche de papier kraft ou de cartons bruns posée sous ce tapis de verdure freine les mauvaises herbes tout l’hiver.

Rubans et guirlandes : repères et anti-nuisibles

Au jardin, rubans et guirlandes non électriques servent aussi à organiser l’espace. Tendus entre deux tuteurs, ils matérialisent les rangs encore invisibles et signalent les zones à ne pas piétiner. Suspendues près des semis, boules brillantes et rubans flottants reflètent la lumière, ce qui effraie oiseaux, rongeurs et même quelques limaces.