On s'obstine tous à rentrer la table en teck au garage dès octobre : les fabricants recommandent l'inverse pour éviter les fentes
Chaque automne, la même scène : on entasse la table en teck au garage pour la « protéger » du froid. Pourtant, fabricants et experts du bois alertent sur un risque caché qui menace directement vos lattes au printemps.
Chaque année, dès que le thermomètre chute en octobre, c’est la même scène sur les terrasses : coussins sous le bras, on plie la table en teck, on la traîne jusqu’au garage en pensant la chouchouter pour l’hiver. Un vrai déménagement express, souvent sous la pluie, avant de refermer la porte sur tout le mobilier.
Le problème, c’est que ce réflexe rassurant abîme justement ce bois que l’on voulait protéger. Pour le mobilier de jardin en teck, les fabricants expliquent que le pire ennemi n’est pas la pluie mais l’air trop sec d’un local fermé. Comment oser laisser votre table dehors sans la condamner aux fentes au printemps ?
L’erreur d’octobre : le garage sec, faux ami du teck
Le bois est vivant et “respire” avec l’humidité de l’air : quand l’hygrométrie baisse brutalement, il se rétracte. Dans un garage sec ou un sous-sol chauffé, l’air est souvent beaucoup plus sec qu’en extérieur ; le teck perd alors son eau d’un coup, les lattes se resserrent, les assemblages “jouent” et des fentes apparaissent. Des vendeurs de Jardiland ou Leroy Merlin voient chaque fin d’hiver des tables fendillées arrivant tout droit de ces abris trop bien fermés.
Dehors, au contraire, l’humidité varie plus doucement. Or le teck massif, dense et riche en huiles naturelles, a justement été choisi pour supporter ces variations, comme sur les ponts de bateaux. Le vrai choc pour lui, ce n’est pas la pluie de novembre, c’est le passage express de la terrasse humide à un local ultra-sec.
Les bons réflexes pour protéger une table en teck en hiver… sans la rentrer
Nous avons tous déjà empilé à la hâte chaises et bancs pour libérer la terrasse “jusqu’au printemps”. Pourtant, des fabricants comme JardinTeck ou Tectona rappellent que leurs meubles en teck massif sont faits pour rester dehors toute l’année. L’enjeu pour bien protéger une table en teck en hiver, ce n’est pas de l’enfermer, mais d’accompagner son hivernage avec trois gestes simples. Le grisaillement du bois en une jolie patine gris argenté est d’ailleurs naturel, purement esthétique.
- Surélever les pieds sur des cales sous les pieds (bois imputrescible ou plastique) pour les isoler des flaques.
- Nettoyer à l’eau savonneuse douce, rincer puis laisser sécher complètement avant l’hiver.
- Couvrir éventuellement avec une housse respirante, jamais une bâche plastique étanche plaquée sur le bois.
Au printemps : quelques gestes, pas de gros rattrapage
Au retour des beaux jours, il suffit de retirer la housse, de rincer la table et de vérifier vis et ferrures. Si le teck a légèrement grisé ou présente de fines fissures de surface, rien d’alarmant : c’est même le signe d’un bois massif qui a travaillé. Ceux qui veulent retrouver la couleur miel peuvent passer une huile de teck ou un saturateur, voire un dégriseur en suivant les conseils des fabricants.
D’ailleurs, les mêmes erreurs reviennent chaque hiver : table stockée dans un local trop sec, bâche plastique plaquée sur un plateau encore mouillé, pieds laissés dans l’herbe détrempée. En laissant votre table dehors, sur cales, bien ventilée, vous la laissez vivre au rythme des saisons… et vous la gardez belle et solide pour de longues années.
En bref
- En octobre, de nombreux propriétaires rangent leur mobilier de jardin en teck au garage, alors que JardinTeck et Tectona défendent une tout autre approche. 🗓️
- Le guide explique comment protéger une table en teck en hiver grâce à une méthode d’hivernage dehors en trois gestes validés par les fabricants. 🛠️
- Entre garage sec, housse de protection respirante et cales sous les pieds, une erreur d’hivernage suffit pourtant à ruiner une table en teck. 🤔
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