Piscine enterrée : cette erreur d'hivernage peut faire bouger votre bassin en une seule nuit

À l’automne, un propriétaire vide entièrement sa piscine enterrée pour repartir sur une eau parfaite au printemps. Au petit matin, le bassin a bougé : que se passe-t-il vraiment sous vos pieds ?

Le soir, il a coupé la pompe, branché le tuyau et laissé l’eau filer vers l’égout, satisfait à l’idée de repartir sur une eau cristalline au printemps. Au petit matin, stupeur : la margelle ne suivait plus, le bassin semblait avoir bougé.

Cette scène n’a rien d’une légende de voisinage : vider complètement une piscine enterrée suffit parfois à la faire remonter en une nuit. Avant de sortir la pompe pour l’hivernage, mieux vaut comprendre ce qui se joue entre l’eau, la terre… et votre bassin.

Pourquoi la piscine peut bouger juste après l’avoir vidée

Une piscine enterrée vit en équilibre permanent avec le terrain. L’eau pousse vers l’extérieur, le sol humide pousse vers l’intérieur et par-dessous. Tant qu’il y a de l’eau, ces forces se compensent. En vidant d’un coup, on enlève ce contrepoids qui maintenait le bassin en place.

Un mètre cube d’eau pèse environ une tonne. Quand on retire en quelques heures 20 ou 40 tonnes, la pression du sol reprend ses droits, surtout si une nappe phréatique est haute ou si le terrain est argileux. Le fond peut alors se bomber, voire se soulever.

Les erreurs que nous faisons tous avant de vider sa piscine enterrée

Nous avons tous déjà pensé bien faire en voulant repartir à zéro. Sauf qu’à l’automne, les sols sont gorgés d’eau. Sol argileux, terrain en pente, fossé ou ruisseau tout près : autant de signaux qui devraient freiner l’envie de vider sa piscine enterrée entièrement.

Autre réflexe risqué : profiter d’une réparation ou d’un gros nettoyage pour laisser le bassin vide plusieurs jours. Avant d’aller si loin, il faut regarder le jardin après la pluie, les éventuelles fissures des margelles, et demander conseil à un pisciniste.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sécurité Maximale 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Garder de l’eau dans le bassin maintient un poids suffisant pour bloquer la poussée du sol humide. 💡 Le petit plus : Programmer la vidange partielle un jour sec, loin des épisodes de fortes pluies. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Vider entièrement la piscine en automne puis la laisser vide plusieurs jours sans avis professionnel.

Comment garder une eau propre sans mettre la structure en danger

Bonne nouvelle : repartir sur une eau claire au printemps ne demande presque jamais une vidange totale. Pour l’hivernage, les pros conseillent de baisser le niveau sous les skimmers, de faire un traitement choc, de brosser parois et fond, puis de renforcer la filtration quelques jours.

Si une vidange complète reste indispensable (liner à changer, réparation du béton), elle doit être courte, réalisée en période sèche et par paliers. On baisse le niveau par étapes, on surveille le terrain, puis on remplit dès que les travaux sont terminés, sans attendre des semaines. Les réparations d’un bassin déformé atteignent vite plusieurs milliers d’euros.