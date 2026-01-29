Plantez ces 3 arbustes à petits fruits en ce moment : sinon vous passerez à côté de récoltes bien avant l'été

Au potager comme au verger, tout se joue souvent sur quelques semaines. Beaucoup de jardiniers attendent le retour des beaux jours pour planter, puis s’étonnent de ne voir que quelques fruits timides au cœur de l’été. Entre les gels, la terre dure comme du béton et les pluies battantes, difficile de savoir quand installer ses fruitiers sans se tromper.

Or, entre fin janvier et tout début février, une courte fenêtre change complètement la donne. Les arbustes à petits fruits sont en repos, la sève circule peu, mais les racines restent capables de s’installer en profondeur. En visant cette période, framboisiers, groseilliers et cassissiers prennent une longueur d’avance qui peut offrir des fruits bien avant l’été.

Fin janvier, le moment exact où ces fruitiers redémarrent plus vite

De novembre à février, ces arbustes entrent en repos végétatif : au-dessus du sol, tout semble figé, en dessous, les racines continuent doucement leur travail. Les planter maintenant limite le stress de transplantation et leur laisse plusieurs semaines pour coloniser un sol bien drainé avant la montée de sève printanière. Plantés en mars, ils perdent cette avance et consacrent d’abord leur énergie à rattraper le retard.

Le bon jour se repère facilement : températures autour de 5 à 8 °C, aucune gelée forte annoncée dans la semaine, pelouse souple sous le pied, terre qui ne colle plus aux bottes et absence de givre en fin de matinée. Si le sol est gelé sur plusieurs centimètres, on attend quelques jours. Si l’on patiente trop, la végétation repart et la reprise devient moins sûre.

Framboisier, groseillier, cassissier : le trio gagnant de janvier

Ces trois arbustes à petits fruits sont rustiques, peu exigeants et parfaitement adaptés à la plantation hivernale en France. Leur mise en place respecte quelques repères simples :

Framboisiers : 40 cm entre chaque plant, 1 à 1,20 m entre les rangs, en plein soleil non brûlant.

Groseilliers : environ 1 m entre deux pieds, plutôt en mi-ombre, idéalement par groupes de 2 ou 3.

Cassissiers : espacés d’1 m, collet enterré d’environ 2 cm pour favoriser de nouvelles tiges.

Un framboisier planté fin janvier peut offrir ses premières barquettes de fruits dès le début de l’été, surtout sur une variété remontante. Les groseilliers et cassissiers, eux, fleurissent au printemps pour une récolte qui commence parfois dès la fin du printemps selon les régions. Même si la première année reste parfois modeste, cette avance se traduit ensuite par des récoltes plus précoces et plus généreuses.

Le bon geste de plantation pour viser des fruits avant l’été

Tout commence par un sol préparé sur 40 cm de profondeur avec une fourche-bêche pour ne pas retourner les couches. On mélange la terre avec du compost mûr, un peu de sable en sol argileux, voire du lombricompost, et l’on prévoit un drainage au fond du trou (gravier, billes d’argile) pour éviter la stagnation de l’eau, redoutable pour framboisiers et cassissiers. Le plant est positionné à la bonne profondeur, la terre tassée avec la main, puis arrosée copieusement, même en hiver.

Un paillage hivernal généreux (paille, feuilles mortes, broyat) isole les racines du froid, limite les herbes indésirables et conserve une légère humidité. En cas de coup de froid annoncé, un simple voile de forçage posé sur des arceaux suffit. Ensuite, il ne reste qu’à vérifier ponctuellement l’humidité sous le paillage : un sol qui ne sèche jamais complètement et des racines déjà installées permettent d’accueillir, dès les premiers beaux jours, fleurs puis fruits bien plus tôt que chez ceux qui auront attendu le printemps pour planter.