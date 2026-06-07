Pommier : ce geste brutal avant la Saint-Jean que les anciens faisaient pour des pommes bien plus grosses

Chaque mois de juin, les anciens éclaircissaient leur pommier juste avant la Saint-Jean, sous le regard incrédule des enfants. Ce geste apparemment brutal cachait un secret pour des récoltes régulières et des pommes bien plus grosses.

Dans beaucoup de villages, la scène a longtemps fait partie du début d’été : un grand-père traverse le verger, attrape des petites pommes bien vertes et les jette au sol par poignées. Vu de loin, on dirait qu’il sabote sa future récolte. En réalité, ce geste, effectué juste avant la **Saint-Jean**, était l’un des secrets les mieux gardés pour des arbres en pleine forme.

À force de vouloir garder chaque fruit, nombre de jardiniers ont oublié cette sagesse paysanne. Résultat : branches qui ploient, pommes minuscules, parfois véreuses, et années sans récolte. Pourtant, il suffit de retrouver ce rituel d’avant la Saint-Jean pour transformer son **pommier**… et ses paniers d’automne.

Dans les vieux vergers, ce geste brutal cachait un trésor

Au printemps, le pommier se montre trop généreux : chaque bouquet porte plusieurs petites pommes serrées. Si on ne fait rien, l’arbre épuise ses réserves pour nourrir tout ce monde, les fruits restent petits, se touchent et gardent l’humidité. Les anciens ont eu le courage d’arracher une bonne partie de ces jeunes pommes pour que la sève se concentre sur les restantes, qui ont grossi et sucré beaucoup plus.

Surtout, ce geste a limité ce que l’on appelle l’**alternance de production** : une année chargée, suivie d’une année presque vide. En éclaircissant, l’arbre n’a pas été vidé de son énergie et a mieux préparé ses bourgeons à fleurs pour l’année suivante. Des essais ont montré que ce simple **éclaircissage** pouvait donner des fruits 20 à 30 % plus gros, sans aucun produit.

La fenêtre Saint-Jean : le seul moment où tout se joue

Pour vraiment **éclaircir son pommier avant la Saint-Jean**, le bon repère reste la taille des fruits : ils doivent avoir le diamètre d’une grosse noisette, autour de 10 à 15 mm. Ce stade arrive en juin, juste après la chute naturelle des fruits les plus faibles. Dans la plupart des régions, on intervient entre la mi-juin et le 24 : un peu plus tôt en climat doux du Sud, quelques jours plus tard en zones fraîches ou en altitude.

Attendre juillet change tout : les pommes ont déjà consommé une bonne part des réserves et l’arbre a commencé à programmer la floraison suivante. L’éclaircissage devient alors beaucoup moins efficace sur l’alternance. D’ailleurs, les anciens pratiquaient souvent ce geste en deux passages, espacés d’environ une semaine, pour laisser la nature finir son tri et limiter le stress de l’arbre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de calibre +20 à 30 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En retirant environ la moitié des jeunes pommes au stade “grosse noisette”, le pommier concentre sa sève, la lumière et ses réserves sur les fruits restants, tout en gardant assez d’énergie pour former les bourgeons à fleurs de l’année suivante. 💡 Le petit plus : faire l’éclaircissage en deux passages espacés d’une semaine permet de mieux doser le nombre de fruits et de limiter le stress sur l’arbre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : attendre début juillet, lorsque les pommes se touchent déjà : le pommier s’est épuisé et l’**alternance de production** est beaucoup plus difficile à corriger.

Le geste pas à pas : la règle des deux doigts des anciens

Sur chaque bouquet de fruits, on commence par repérer la “pomme reine” : celle du centre, souvent la plus grosse et la mieux placée. C’est elle que l’on garde en priorité, éventuellement avec une seconde pomme si la branche est vigoureuse. Les autres, plus petites, tachées, piquées ou tournées vers le cœur de l’arbre, sont retirées délicatement à la main ou au sécateur fin pour ne pas blesser le rameau.

Le long de la branche, les anciens appliquaient la **règle des deux doigts** : environ un fruit tous les 10 à 15 cm. Sur un jeune pommier, on a même intérêt à être plus sévère, afin qu’il construise d’abord ses racines et sa charpente. À l’automne, la différence a sauté aux yeux dans bien des vergers familiaux : moins de pommes, certes, mais plus grosses, bien colorées, qui se sont conservées longtemps… et un arbre prêt à redonner l’année suivante.

Sources Pleine Vie

«Avant la saint jean enleve des pommes ce geste dancien sur le pommier donne des fruits 30 plus gros»