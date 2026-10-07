Potager : cette erreur très répandue avec le pâtisson le rend fade et dur, voici la taille idéale pour le couper

Au cœur du potager, de nombreux jardiniers se retrouvent avec des pâtissons durs ou fades sans comprendre pourquoi. Entre peau tendre et fruits géants, le bon moment de cueillette fait pourtant toute la différence.

Au potager, le pâtisson fait souvent craquer avec sa silhouette de petite soucoupe volante… jusqu’au moment de le couper. Chair un peu fade, peau plus dure que prévu, graines déjà coriaces : beaucoup de jardiniers se sont demandé ce qu’ils avaient raté.

La réponse ne tient ni à la variété ni à la météo, mais presque toujours au stade de récolte. Comme pour la courgette, ce légume donne le meilleur quand il reste jeune et tendre. Reste à savoir à quelle taille le couper pour qu’il soit vraiment bon.

Pâtisson, une courge d’été qui se cueille jeune

Le pâtisson est une courge d’été, au même titre que la courgette, à l’opposé des courges d’hiver comme le potimarron ou la butternut que l’on laisse durcir pour les stocker. Comme le rappelle Maison & Travaux, « Une courgette, une Ronde de Nice ou un pâtisson se récoltent jeunes, peau tendre, et se mangent vite ».

Semé au printemps, il a commencé à se récolter vers la mi-été et la cueillette s’est prolongée jusqu’au début de l’automne, parfois jusqu’aux premières gelées. En pratique, il a fallu environ deux mois après le semis pour voir apparaître les premiers fruits à la bonne taille.

Le bon repère : entre 8 et 10 cm de diamètre

Pour un pâtisson vraiment fondant, Le Parisien conseille de le récolter quand son diamètre atteint « environ 10 cm, voire un peu plus petit selon les variétés, et idéalement avant qu’il ne dépasse 12 cm ». À ce stade, la peau reste lisse, assez brillante et tendre : un léger coup d’ongle la marque encore.

Un pâtisson cueilli ainsi n’a pas besoin d’être épluché ni épépiné : on le coupe en quartiers et il file directement à la poêle, au four ou à la vapeur. Pour ne plus se tromper, nous avons tous déjà adopté cette petite checklist visuelle :

viser un diamètre 8 à 10 cm ;

; peau encore brillante, qui cède légèrement sous le doigt ;

récolter tous les deux ou trois jours pour relancer la production.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Pâtissons réussis 90 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En cueillant le pâtisson à la bonne taille, la plante n’a pas encore durci la peau ni rempli les graines : la chair reste fine, la cuisson rapide et le goût plus doux. Les récoltes rapprochées relancent en plus la floraison. 💡 Le petit plus : garder quelques fruits à 8–10 cm pour la cuisine immédiate et laisser seulement un ou deux pâtissons grossir vraiment pour les soupes et farcis d’hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser grossir tous les pâtissons « pour plus tard », puis les stocker malgré les zones molles ou les coups, au risque de les voir pourrir très vite.

Que faire des pâtissons trop gros… et comment les garder

Trouvé géant sous les feuilles ? Tant qu’il reste sain, on le pèle, on retire graines et cœur fibreux puis on l’utilise en soupe, purée ou farci ; avec sa peau dure, il se conserve longtemps au sec.