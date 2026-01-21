Puissante et légère, cette mini scie d’élagage sans fil en promo chez Gamm Vert disparaît des rayons plus vite que prévu

En plein cœur de l’hiver, quand le jardin sommeille sous le froid, la taille des arbres reste une étape obligée. Beaucoup de jardiniers affrontent encore leurs haies avec une scie manuelle, les mains engourdies et le dos déjà raide. Chaque branche devient un effort et la séance se transforme vite en corvée. Dans les rayons bricolage pourtant, un outil électrique compact promet de changer ce rituel éreintant.

Entre les soldes d’hiver et l’envie de préparer le jardin pour le printemps, la fenêtre est idéale pour s’équiper mieux sans exploser son budget. Une mini scie d’élagage sans fil, vendue en kit complet, se fait remarquer par sa promesse d’être à la fois puissante, légère et abordable. Un trio qui intrigue quand on a déjà testé des outils gadgets décevants. Reste à savoir si celle-ci tient vraiment toutes ses promesses.

Scie d’élagage STIGA PR 100e : puissance compacte pour les travaux du quotidien

La STIGA PR 100e Kit est une scie d’élagage à batterie pensée pour l’entretien courant des arbres et arbustes. L’outil ressemble à une mini tronçonneuse que l’on tient à une main, avec une longueur d’environ 40 cm et un poids plume de 1,45 kg hors batterie. La poignée à revêtement souple offre une bonne prise, même avec des gants. Cette compacité facilite les mouvements entre les branches sans se fatiguer au bout de quelques minutes.

Au cœur de l’appareil, une batterie lithium 20 V 2 Ah alimente un moteur capable de faire tourner la chaîne à 7,2 m/s. En pratique, la marque annonce jusqu’à 120 coupes sur des branches de 50 mm par charge, soit largement de quoi traiter haie de thuyas, rosiers et petit olivier en une séance. Le guide de 13 cm accepte des branches jusqu’à 50 mm en usage confortable, avec un diamètre maximal d’environ 100 mm pour les coupes occasionnelles.

Sans fil et ultra maniable : la scie d’élagage qui suit partout dans le jardin

L’absence de câble change radicalement la façon de travailler. Aucun risque de rallonge qui traîne dans la boue ou s’accroche dans les rosiers, on se faufile simplement entre les massifs. La batterie se clipse en un clic et se retire aussi facilement. La lubrification automatique de la chaîne, via un petit réservoir d’huile à remplir soi-même, limite les blocages et l’usure.

Grâce à son poids réduit, l’outil reste accessible aux jardiniers peu sportifs, aux seniors ou à ceux qui n’aiment pas manier la tronçonneuse classique. Une perche en option permet d’atteindre environ 1,8 m de haut tout en restant les deux pieds au sol. En face, on note quelques concessions : le manche télescopique et l’huile ne sont pas fournis, et l’appareil n’a pas vocation à abattre de gros troncs.

Promo Gamm Vert : un kit complet à prix cassé

En ce 21 janvier 2026, le kit scie d’élagage à batterie est affiché à 122,35€ chez Gamm Vert, au lieu d’environ 210€. La remise atteint 87€, une baisse rare sur du matériel de marque. Le prix comprend l’outil, la batterie 20 V 2 Ah et le chargeur.

Autre atout, la batterie sert aussi sur d’autres outils 20 V Stiga. Les stocks étant limités, ce type de remise ne reste généralement pas longtemps en magasin.