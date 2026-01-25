Rénovation écolo : sans cet isolant naturel venu de vos placards, vous risquez de ruiner votre confort d’été

Vous préparez vos travaux, choisissez des peintures sans solvants, un chauffage performant… mais votre projet de rénovation écologique oublie peut-être l’isolant. Dans bien des maisons, il est ancien alors que la solution se cache dans les placards.

Un matériau issu de vieux jeans et t-shirts transforme nos déchets en rempart contre le froid. Cette laine de coton recyclée isole combles et cloisons tout en détournant des textiles de l’enfouissement.

La laine de coton recyclée, quand vos vieux vêtements deviennent isolant

La filière récupère les vêtements donnés, les trie puis les effiloche. Les fibres sont traitées contre le feu et les moisissures, puis assemblées en panneaux ou rouleaux qui se posent comme une laine minérale.

Sa structure fibreuse emprisonne l’air dans de petites poches immobiles, ce qui crée une barrière thermique efficace. Le coton régule l’humidité : il en absorbe une part puis la restitue sans perdre ses qualités ni provoquer de froid humide.

Confort d’été, silence et pose facile : les atouts au quotidien

On parle beaucoup du confort d’hiver, moins de celui d’été. Grâce à sa densité, la laine de coton ralentit l’entrée de la chaleur : le soleil de midi ne se ressent que le soir, une climatisation naturelle sans bruit.

La même densité agit comme un piège à sons appréciable au quotidien. Pour les bricoleurs, le chantier devient plus supportable : pas de combinaison intégrale ni de fibres qui grattent, le matériau est doux au toucher, tout en restant éligible à MaPrimeRénov' et aux CEE.

Un maillon de l’économie circulaire, du textile aux routes et au mobilier

