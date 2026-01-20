Terre cuite, plastique ou bois : ce type de pot sauve vos plantes du gel quand tous les autres les condamnent

Quand le thermomètre plonge sous zéro, beaucoup protègent les feuilles avec un voile ou un bon paillage. Pourtant, la vraie bataille se joue plus bas, dans le pot. Entre terre cuite, plastique ou bois, le choix paraît surtout esthétique au printemps… mais en plein mois de janvier, il peut décider de la vie ou de la mort de vos racines.

Une plante en pot ne meurt pas seulement de "froid" : elle cède souvent sous les chocs gel/dégel et la sécheresse cachée qui s’ensuit. Comprendre comment chaque matériau réagit à ces variations aide à choisir le pot le plus sûr pour affronter le gel, celui qui sauvera vos lauriers, oliviers et hortensias quand la bise se lève.

Quand le gel et le redoux malmènent les racines en pot

En pleine terre, le sol joue le rôle de couette : le gel ne descend que de quelques centimètres, les racines profondes restent au chaud relatif. En pot, la motte est exposée sur tous les côtés ; elle peut devenir un bloc de glace qui écrase les racines fines et bloque totalement l’absorption d’eau.

Le scénario le plus destructeur arrive souvent vers 13h ou 14h. Après une nuit glaciale, le soleil frappe le contenant, le dessus dégèle très vite, alors que le cœur du pot reste gelé. La plante recommence à transpirer sous l’effet du soleil et du vent sec, mais ses racines prisonnières de la glace ne peuvent pas boire : c’est la fameuse sécheresse physiologique.

Terre cuite épaisse : le bouclier thermique le plus sûr

La solution la plus fiable reste le pot en terre cuite épaisse. Sa masse procure une vraie inertie thermique : il emmagasine la faible chaleur du jour et la restitue lentement la nuit. Le froid pénètre moins brutalement, la température au cœur de la motte descend plus doucement, ce qui limite la casse sur le système racinaire.

Pour profiter de cet effet, il faut une poterie de qualité. Quelques repères simples permettent de repérer un modèle protecteur :

parois de 2 à 3 cm d’épaisseur, visibles au rebord ;

mention ingélif ou "résistant au gel" sur l’étiquette ;

ou "résistant au gel" sur l’étiquette ; pot lourd pour sa taille, signe de bonne densité ;

son clair quand on le frappe du doigt ;

grand trou de drainage pour éviter un bloc de glace au fond.

Plastique, bois et emplacement : comment limiter la casse

Le pot en plastique conduit le froid très vite, ses parois fines n’isolent presque pas et il subit un yoyo thermique au moindre rayon de soleil. Le bac en bois isole un peu mieux, mais s’il se gorge d’eau, le bois gèle, se fissure et transmet le froid aux racines. Sans doublage intérieur, ces matériaux restent fragiles face à un hiver rigoureux.

Si vous ne pouvez pas tout remplacer, une astuce efficace consiste à créer un double pot : le pot plastique glissé dans un grand pot en terre cuite, l’espace comblé par de la paille ou des feuilles mortes. Ajoutez un bon emplacement : ombre hivernale, contre un mur orienté nord ou est, à l’abri du vent, avec les pots regroupés pour former un microclimat. Un arrosage léger seulement en période de redoux, jamais en plein gel, complète cette stratégie pour passer l’hiver sans pertes.