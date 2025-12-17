Votre poinsettia jaunit avant Noël ? Ce petit changement chez vous lui rend tout son rouge en quelques jours

Sur la table du salon, votre étoile de Noël était encore rouge vif il y a quelques jours. Et puis, presque du jour au lendemain, les bractées se sont ternies, les feuilles ont jauni, certaines ont même commencé à tomber. En plein mois de décembre, quand tout doit rester impeccable pour les fêtes, ce spectacle fait vite monter le stress. Surtout quand on ne comprend pas ce qui cloche.

Bonne nouvelle, votre plante ne vous lâche pas forcément : ce jaunissement envoie surtout un signal d’alarme. Trop de chaleur, d’eau ou de lumière mal gérée suffisent à bousculer cette mexicaine frileuse, qui réagit en sacrifiant ses plus belles feuilles. La promesse réconfortante, c’est qu’un simple changement d’emplacement et quelques ajustements d’arrosage peuvent suffire à lui rendre son rouge éclatant avant Noël. Tout se joue souvent sur deux mètres et quelques degrés.

Pourquoi votre poinsettia vire au jaune en décembre

Pour un poinsettia qui jaunit, la première cause se trouve souvent… dans la pièce elle‑même. Beaucoup finissent collés à un radiateur ou près de la cheminée. "Le Poinsettia n’aime pas la chaleur", rappelle Jean-Yves Meignen à France Bleu. Il précise qu’une température idéale se situe entre 15 et 18°C et avertit : "Au-delà de 20°C, vous risquez de le voir flétrir, même avec un arrosage régulier". L’air trop sec, combiné à "L’excès d’eau est redoutable pour le Poinsettia", fait alors jaunir et tomber le feuillage.

Autre scénario : les bractées, ces fausses fleurs rouges, pâlissent ou virent au jaune alors que les tiges restent fermes. Là, c’est la photopériode qui se dérègle. Quand les journées raccourcissent et que la température reste entre 15 et 20°C, la plante produit des anthocyanines, ces pigments responsables du rouge profond. Si elle manque de lumière vive le jour ou reçoit trop de lumière artificielle le soir, la couleur se délave. "Il n’a pas besoin de lumière directe, mais éviter le noir complet est crucial", rappelle encore le jardinier. Et si une tige casse, "Si vous cassez une branche par mégarde, vous remarquerez qu’un latex blanc s’écoule, un peu comme une colle" : un détail typique de cette euphorbe, sans gravité si on la manipule avec douceur.

Le petit changement qui sauve un poinsettia aux feuilles jaunes

Pour un poinsettia feuilles jaunes à la veille des fêtes, le geste le plus efficace consiste souvent à le déplacer. Quittez le buffet collé au radiateur et installez-le près d’une fenêtre, dans une pièce claire mais fraîche. L’idée est de retrouver une ambiance comprise entre 15 et 18°C, loin des sources de chaleur, tout en lui offrant une lumière vive sans soleil direct. Ce simple changement de place limite le stress thermique, freine la chute des feuilles et aide les bractées à conserver leur rouge.

Vient ensuite l’arrosage, souvent trop généreux en hiver. Jean-Yves Meignen recommande un arrosage modéré, tous les trois à quatre jours, ce qui suffit en général à garder la plante en forme, à condition de ne pas laisser l’eau stagner dans la soucoupe. Les conseils des horticulteurs rejoignent ceux des amateurs : mieux vaut surveiller le dessus du terreau, réduire un peu les apports, puis vaporiser de l’eau non calcaire pour compenser l’air sec plutôt que détremper la motte. En pratique, ce combo gagnant tient en trois réflexes simples :

déplacer la plante vers une zone lumineuse et plus fraîche ;

espacer légèrement les arrosages sans laisser la motte sécher totalement ;

augmenter l’humidité de l’air par brumisation ou coupelle d’eau à proximité.

Jouer avec la nuit et manipuler votre poinsettia en toute sérénité

Pour raviver le rouge, la durée d’obscurité compte aussi. Les passionnés recréent des nuits d’au moins 14 heures ininterrompues pendant deux mois en couvrant le pot chaque soir, ce rituel relance la coloration des bractées pour les fêtes suivantes.

Reste une question qui inquiète parfois quand on coupe les feuilles jaunes : la toxicité. Les études ont montré que le poinsettia n’est pas toxique pour l’homme ni les animaux domestiques.