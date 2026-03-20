Apéro : cette tartinade rose et légère détrône le tarama grâce à ce petit légume croquant qu’on néglige tous

Au retour des beaux jours, le radis rose quitte le plateau de crudités pour s’inviter en tartinade rosée façon tarama maison. Comment ce légume discret transforme-t-il votre apéro de printemps en 10 minutes ?

Dans les rayons, les pots de tarama s’alignent, souvent très salés et riches. Pendant ce temps, sur les marchés de printemps, un petit légume discret brille sur les étals : le radis rose. Croquant, poivré, coloré, il se prête à une préparation inattendue. Une tartinade rosée, fraîche et légèrement piquante qui change tout à l’apéritif.

Longtemps cantonné au rôle de crudité à croquer avec un peu de sel, ce légume primeur reste sous-estimé. Mixé avec du fromage frais, du citron et des herbes, il devient pourtant une crème veloutée qui tient tête aux tartinades du commerce. Peu d’ingrédients, quelques minutes seulement : la promesse d’un apéro de saison très différent.

Radis rose : le héros discret de la tartinade

Au début du printemps, les bottes de radis roses s’empilent, bien fermes, au feuillage encore vif. Leur chair juteuse et leur petite pointe poivrée réveillent la bouche, sans lourdeur. Mixés en tartinade, ils offrent une alternative bien plus légère aux taramas en tube souvent trop salés et trop gras, tout en gardant ce petit coup de fouet agréable.

Autre atout : cette tartinade de radis roses se prépare avec seulement cinq éléments faciles à trouver. Des radis non épluchés pour conserver leur couleur, du fromage frais nature, un citron, un bouquet de ciboulette, un peu de sel. Rien de plus. Résultat, une recette courte, sans liste interminable d’additifs.

Tartinade de radis roses : ingrédients et préparation

Pour un bol généreux, il faut environ 250 g de radis roses, 150 g de cream cheese ou de chèvre frais, une botte de ciboulette, un citron non traité, sel et poivre. Les radis se rincent sous l’eau froide, on retire seulement les radicelles et les feuilles. Leur peau rose reste, elle apporte couleur et saveur à la crème finale.

Dans le bol d’un mixeur, on dépose les morceaux de radis et le fromage frais à température ambiante, puis le jus d’un demi-citron. Quelques impulsions suffisent pour obtenir une crème lisse mais encore légèrement granuleuse, avec de petites pépites croquantes. En fin de mélange, on ajoute la ciboulette finement ciselée, puis on goûte pour ajuster sel, poivre et citron selon le piquant naturel des radis.

Variantes et conservation de la crème de radis

Une version légère remplace le cream cheese par du chèvre frais, avec un peu plus de citron pour un résultat plus acidulé et moins riche. D’autres préfèrent une option très crémeuse avec cream cheese, aneth et une pointe de miel ou de moutarde douce, ou jouent la carte piquante en ajoutant radis noirs et moutarde ancienne, voire quelques dés de betteraves cuites pour un rose plus profond.

Servie bien fraîche, cette crème accompagne pain de campagne grillé, tranches de baguette, crackers nature ou bâtonnets de crudités comme carottes et betteraves. Elle se glisse aussi dans un sandwich, un wrap ou à côté d’œufs durs. Conservée dans un bocal hermétique, elle garde son piquant deux à quatre jours au réfrigérateur ; un fin voile d’huile limite l’oxydation. En petites portions congelées, elle se garde environ un mois.