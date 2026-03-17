Apéro de printemps : cette tartinade express anti-gaspi sublime ce légume de mars que vous ne tartinez jamais

En mars, un humble légume de la soupe s’invite à l’apéro en tartinade ultra onctueuse, prête en moins de 30 minutes. De quoi transformer vos amuse-bouches de printemps et sauver au passage tout ce que vous jetiez d’habitude.

Sur les étals, les poireaux de mars alignent leurs longues tiges vertes, promis en général à une soupe bien classique. Ils finissent souvent en rondelles dans une casserole d’eau ou noyés sous la crème, sans que l’on se pose beaucoup de questions. Pourtant, ce légume pourrait avoir un tout autre destin à l’heure de l’apéritif.

Car une simple cuisson douce suffit à transformer le poireau en une tartinade de poireaux ultra onctueuse, fraîche et prête en un éclair, à étaler sur du pain grillé comme une rillette maison. Entièrement réalisée avec le blanc et le vert, cette préparation maison tient tête aux tartinades du commerce et se glisse aussi bien au brunch qu’en apéritif de printemps. Personne n’ose vraiment tartiner le poireau, et c’est bien dommage.

Poireaux de printemps : le légume qu’on n’ose pas tartiner

Au tout début du printemps, les poireaux de printemps sont plus jeunes et plus délicats, avec un blanc fondant et un vert tendre qui n’a rien d’un déchet. Utiliser l’intégralité du légume permet de sauver près de la moitié de son poids, habituellement mise de côté au moment de la découpe. C’est à la fois malin pour le porte-monnaie et dans l’esprit anti-gaspi.

Entre les soupes familiales et les plateaux de cantine, certains légumes racines ont gardé une réputation de plats tristes, presque punis d’avance. La betterave en est l’exemple parfait, jugée souvent trop terreuse alors qu’elle se cuisine aussi bien en velouté, rôtie ou en tartinade. Le poireau souffre du même manque d’audace, alors que sa douceur naturelle se prête très bien aux amuse-bouches de saison.

Une tartinade de poireaux onctueuse, fraîche et prête en un éclair

Pour cette recette, il faut 500 g de poireaux, blanc et vert confondus, 150 g de fromage frais type Saint-Môret, une cuillère à soupe de moutarde à l’ancienne, un filet d’huile d’olive, un filet de jus de citron frais, sel et poivre. Le fromage représente environ un tiers du poids final des poireaux cuits pour une consistance onctueuse sans être pâteuse. Le jus de citron se verse goutte à goutte pour garder une acidité bien équilibrée.

Les poireaux réclament un bon nettoyage : on retire les feuilles abîmées, on les fend dans la longueur puis on les rince sous l’eau en écartant les couches, avant de les détailler en tronçons. Rien ne part à la poubelle, du blanc au vert plus foncé. Ils cuisent ensuite à feu doux environ dix minutes dans un filet d’huile d’olive, sans colorer, en remuant jusqu’à ce qu’ils soient fondants et translucides. Une fois tiédis, on les écrase avec le fromage frais, la moutarde et un premier trait de citron, à la fourchette, pour une texture grumeleuse façon rillettes, en ajustant assaisonnement et citron peu à peu.

Comment servir et conserver cette tartinade de poireaux

Sur du pain grillé, des crackers ou en verrines pour l’apéro de printemps, cette tartinade se garde trois jours au réfrigérateur dans un bocal hermétique, sous un mince filet d’huile d’olive, et jusqu’à deux mois au congélateur.