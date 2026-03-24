Ce cake marbré ultra moelleux se prépare en 10 minutes : vos goûters ne seront plus jamais les mêmes

À 16 h, un simple gâteau au yaourt se transforme en marbré yaourt-chocolat ultra moelleux qui parfume toute la cuisine. Dix minutes, un seul saladier et le goûter est sauvé.

Il est 16 heures, la maison sent encore le café et les enfants réclament « quelque chose de bon ». Sur le plan de travail, pas de beurre sorti à l’avance ni d’ingrédients compliqués, juste quelques yaourts, un fond de cacao et un paquet de farine. De quoi improviser un marbré yaourt-chocolat qui embaume toute la cuisine.

Ce marbré yaourt-chocolat ultra moelleux repose sur la base la plus simple qui soit, celle du gâteau au yaourt « au pot », mais avec un résultat digne d’une pâtisserie. Dix minutes de préparation, une cuisson à 180 °C et un moule à cake suffisent pour obtenir un cake de goûter qui disparaît tranche après tranche.

Marbré yaourt-chocolat : le cake de goûter qui dépanne en 10 minutes

La liste tient en quelques lignes : 2 yaourts nature, 3 pots de farine, 2 pots de sucre, 1 pot d’huile neutre, 3 œufs, 1 sachet de levure chimique, 2 cuillères à soupe de cacao non sucré et une pincée de sel. On reste dans les ingrédients du placard. Pour varier sans compliquer, certains ajoutent un peu de vanille, des pépites de chocolat ou le zeste d’un citron, tout en gardant ce duo vanille-cacao qui fonctionne à tous les coups.

Côté geste, rien de technique : un saladier, un fouet et c’est tout. On mélange d’abord yaourts et sucre, on ajoute les œufs, puis l’huile. Viennent ensuite farine, levure et sel, juste le temps d’obtenir une pâte lisse et brillante. Les sources rappellent qu’une pâte trop travaillée perd de sa légèreté, alors on s’arrête dès qu’elle est homogène.

Les bons gestes pour un marbré yaourt-chocolat ultra moelleux

Le moelleux ne tient pas qu’à la chance. La présence d’un ingrédient lacté et légèrement acide, comme le yaourt, associée à la levure chimique, favorise une mie souple, à l’image du « babeurre végétal » obtenu en mélangeant lait végétal et vinaigre de cidre. L’huile joue aussi un rôle clé : contrairement au beurre qui durcit en refroidissant, elle reste liquide et donne au cake une texture moelleuse qui dure plusieurs jours, surtout avec un sucre complet qui retient mieux l’humidité.

Pour le marbrage, la pâte se divise en deux parts égales. Dans l’une, on incorpore les 2 cuillères à soupe de cacao non sucré ; si elle devient trop épaisse, une cuillère de yaourt ou de lait la détend. Dans l’autre, on peut glisser la vanille. On verse ensuite dans le moule en alternant cuillerées claires et foncées. Un seul passage de couteau en zigzag ou en petits huit suffit pour créer des vagues bien nettes.

Cuisson, marbrage et idées de service pour un cake yaourt-chocolat parfait

Le four préchauffé à 180 °C accueille le cake pour 35 à 40 minutes. Les 20 premières minutes, on n’ouvre pas la porte. En fin de cuisson, la lame d’un couteau doit ressortir propre ou avec quelques miettes, sans pâte humide. Si le dessus colore trop vite, une feuille de papier aluminium posée délicatement protège la croûte. On laisse tiédir une dizaine de minutes dans le moule avant de démouler sur une grille pour garder une mie bien en place.

Au service, le marbré se suffit à lui-même avec sa croûte dorée, mais un voile de sucre glace ou un nappage chocolat crème-fondue le transforme en dessert de fête. Sous une cloche ou dans une boîte hermétique, il reste agréable plusieurs jours ; en tranches, il se congèle très bien et retrouve son côté « tout juste cuit » après un bref passage au four doux. Entre version noisette-choco, café-cacao ou agrumes, la même base permet de multiplier les goûters sans rallonger le temps en cuisine.