Ce légume entier transformé en gâteau salé : après l’avoir goûté, impossible de revenir aux repas classiques

Un soir de semaine, un chou-fleur entier a atterri au centre de ma table sous la forme d’un gâteau doré et parfumé. Depuis ce dîner, pâtes et quiches n’intéressent plus personne, et ce n’est pas seulement à cause des oignons caramélisés.

Il y a des dîners où l’envie de sortir du trio pâtes-riz-quiche se fait sentir. Le four chauffe, une odeur d’épices commence à flotter, et tout le monde se demande quel plat va arriver au centre de la table.

Ce soir-là, le plat en question avait la forme d’un gâteau rond, bien gonflé, avec une croûte dorée et un cœur qui restait fondant à la découpe. À l’intérieur, un légume unique avait été travaillé façon Yotam Ottolenghi pour devenir un gâteau de chou-fleur entier rôti, si parfumé que les repas classiques ont perdu tout leur charme à la maison.

Quand un chou-fleur entier rôti devient le gâteau star du dîner

À la sortie du four, une odeur de oignons caramélisés et d’épices envahit la cuisine. Le plat arrive au centre de la table, rond, bien gonflé, la croûte joliment colorée ; chacun se penche pour comprendre ce qu’il cache, puis la première part révèle un intérieur tendre où le légume rôti et l’appareil aux herbes se répondent comme dans une quiche, mais avec ce petit côté presque festif.

Tout part d’un geste simple : garder le chou-fleur entier et le faire rôtir jusqu’à ce qu’il soit tendre et bien parfumé, avec un goût presque noisetté. Dans cette version inspirée de Yotam Ottolenghi, le curcuma colore la mie, les herbes fraîches donnent une impression de jardin et la croûte dorée fait revenir la main vers une deuxième part, au dîner comme en brunch ou en pique-nique. À la télévision, Laurent Mariotte propose lui aussi un gâteau de légumes rôtis pour les repas conviviaux, la tendance est clairement lancée.

Les ingrédients du gâteau de chou-fleur entier rôti

Pour ce gâteau, il faut un chou-fleur entier sans les feuilles, 6 œufs, 100 g de farine de blé, 1 cuillère à café de levure chimique et 1 cuillère à café de curcuma. On ajoute 2 gros oignons jaunes, 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, 30 g de beurre, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 cuillère à café de sel fin et 1/2 cuillère à café de poivre noir. Côté aromates, du persil plat, de la coriandre fraîche et de la ciboulette, puis, en option, 80 g de feta émiettée ou 80 g de comté râpé, une cuillère à soupe de graines de sésame et un zeste de citron ou une pincée de piment.

On rôtit d’abord le chou-fleur entier au four pour qu’il devienne fondant, pendant que les oignons dorent doucement avec l’huile, le beurre et le sucre. Œufs, farine, levure, curcuma, sel, poivre et herbes sont mélangés avec ces oignons, puis l’appareil est versé autour du chou-fleur posé dans un moule graissé avant une cuisson à 170 °C pendant 45 minutes.

Astuces et service : un gâteau de chou-fleur à la place du repas classique

Pour éviter un gâteau détrempé, le chou-fleur doit être bien rôti et pas trop humide, l’appareil peu travaillé et le moule généreusement graissé ou chemisé de papier cuisson pour un démoulage net.

Servi en parts épaisses avec une salade croquante, un yaourt citronné ou quelques pickles, ce disque doré de chou-fleur devient le plat unique qu’on réclame et les repas classiques passent au second plan.