Ces 3 tartines de mars si gourmandes qu'on oublie qu'elles se préparent en 5 minutes pour l'apéro ce soir

Balcon ensoleillé, pain qui grille et parfums de légumes verts : en mars, les tartines printanières s’invitent enfin à table. Trois recettes ultra rapides promettent un apéritif dînatoire aussi frais que gourmand, sans passage prolongé en cuisine.

Les premiers rayons plus doux, une table dressée sur le balcon et une envie de croquer quelque chose de simple mais vraiment bon : le décor est posé. En mars, les légumes verts reviennent, les apéros s’allongent, les déjeuners se font plus légers, sans que l’on ait envie de passer des heures en cuisine.

Dans cet esprit, ces trois tartines printanières jouent les invitées parfaites : une base de bon pain toasté, des garnitures très végétales et une préparation annoncée en cinq minutes. Servies en entrée froide ou à l’apéritif dînatoire, elles promettent un joli mélange de couleurs et de textures. Reste à découvrir ce trio de mars.

En mars, des tartines printanières qui changent l’apéro

Le principe est très simple : partir d’un pain de campagne ou complet, tranché un peu épais puis toasté pour obtenir une mie chaude et une croûte bien croustillante. Pendant que le pain dore, les garnitures se préparent en parallèle, uniquement avec des produits du mois de mars faciles à trouver au marché.

Il y a d’abord une tartine douce aux petits pois et à la ricotta parfumée à la menthe, très verte et lumineuse. Vient ensuite une version chaude aux champignons de Paris poêlés au beurre avec ail et persil, façon bistrot. La dernière mise sur l’avocat, le cresson et le citron vert, plus tonique.

Tartine printanière petits pois-ricotta : la douceur verte express

Pour deux tartines, il faut 2 tranches épaisses de pain de campagne, 150 g de petits pois frais écossés, 4 cuillères à soupe de ricotta, 8 feuilles de menthe, un filet d’huile d’olive, une pincée de fleur de sel et du poivre. Les petits pois cuisent trois minutes dans une eau bouillante salée, pas plus.

On les égoutte puis on les écrase grossièrement à la fourchette pour garder de la texture. Le pain est toasté selon le goût, mais toujours bien chaud. Il suffit alors d’étaler la ricotta, de répartir les petits pois tièdes, de parsemer de menthe ciselée, d’arroser d’huile d’olive et d’assaisonner généreusement.

Champignons, avocat-cresson : deux tartines printanières prêtes en 5 minutes

Pour la tartine aux champignons, des champignons de Paris émincés passent à la poêle avec une belle noix de beurre, une gousse d’ail hachée et du persil plat. En quelques minutes, ils dorent et parfument la cuisine. On les dépose encore chauds sur un pain bien grillé, pour une bouchée plus réconfortante.

La version à l’avocat se prépare à cru : on écrase un avocat bien mûr avec du jus de citron vert, sel et poivre, puis on tartine sur du pain complet toasté avant d’ajouter une poignée de cresson. En s’organisant, les trois recettes tiennent en 5 minutes chrono : petits pois qui cuisent, champignons qui poêlent, avocat que l’on écrase pendant que le pain dore.