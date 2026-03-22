Depuis que j’ai trouvé cette recette anti-gaspi, je ne jette plus ce légume : ces galettes disparaissent en 5 min

Ce soir encore, des poireaux fatiguent au fond du frigo et personne n’en veut à table. Avec ces galettes de poireaux à la feta, le scénario change radicalement.

Dans beaucoup de cuisines, les poireaux finissent par se flétrir au fond du bac à légumes. On les achète pour une soupe, puis on les oublie. Au moment de préparer le dîner, la tentation est grande de tout jeter. Pourtant, ce légume discret peut devenir la star d’un soir, en très peu de temps.

Une simple préparation à la poêle change tout : des galettes dorées qui font aimer les poireaux même aux plus réticents. Avec quelques ingrédients du placard et un morceau de feta, on obtient des palets crousti-fondants prêts en quelques minutes, parfaits pour un dîner express. Résultat, les poireaux qui traînaient ne quittent plus la table, mais l’assiette.

Des galettes de poireaux à la feta pour un dîner express anti-gaspi

Pour ces galettes de poireaux à la feta, il suffit de trois poireaux soigneusement nettoyés et émincés, de 150 g de feta émiettée, de 2 cuillères à soupe de farine et d’un œuf. Cette base donne environ 10 à 12 petites galettes, soit un repas pour 2 à 3 personnes. Une vraie recette de dîner express, sans ingrédients compliqués.

Les poireaux cuisent d’abord doucement à la poêle, sans coloration, pour devenir bien fondants. Une partie de leur eau doit s’évaporer, sinon les galettes risquent de se casser. On mélange ensuite ces poireaux tiédis avec la feta, la farine et l’œuf, jusqu’à obtenir une pâte qui se tient. Il ne reste qu’à former des galettes régulières.

Cuisson à la poêle : des galettes de poireaux croustillantes qui tiennent bien

Pour une cuisson à la poêle réussie, mieux vaut aplatir légèrement chaque palet. Une galette trop épaisse cuit mal au centre. Dans une poêle bien chaude avec un filet d’huile, les galettes dorent environ 4 minutes de chaque côté. À la fin, l’extérieur est croustillant tandis que le cœur reste très moelleux, presque fondant.

Si les poireaux ont rendu trop d’eau, la pâte devient molle et les galettes se défont. Un passage un peu plus long à feu doux, voire un léger égouttage, change tout. On peut ensuite les déposer sur du papier absorbant et les garder au chaud, sans les ramollir, le temps de terminer une salade ou une garniture.

Accompagnements, variantes et conservation pour ces galettes de poireaux

Servies avec une salade verte croquante, bien assaisonnée, ces galettes deviennent un repas complet mais léger. Tomates, concombre et herbes fraîches apportent de la fraîcheur. Une sauce yaourt citronnée avec un peu d’herbes hachées marche très bien, tout comme une sauce miel-moutarde. Avec quelques pommes de terre rôties ou une salade de céréales, le plat rassasie vraiment.

La même base accepte plein d’idées : feta et menthe, chèvre et noix, ou épices type curry et cumin. Une version sans gluten se prépare en remplaçant la farine par une alternative adaptée. Les galettes se gardent au réfrigérateur ou se congèlent, puis se réchauffent à la poêle ou au four. Pratique pour la cuisine anti-gaspi et les soirs où elles disparaissent en cinq minutes.