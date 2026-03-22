Fondant choco, flan vanille, caramel : ce dessert mexicain 3-en-1 les réunit en une seule cuisson, à tester ce week-end

Fondant choco, flan vanillé ou caramel : ce gâteau impossible venu du Mexique promet trois couches bien distinctes en une seule cuisson. Mais comment ce chocoflan retourne-t-il la logique de la pâtisserie familiale ?

Face au dilemme du dessert, certains tranchent pour le fondant choco, d’autres pour le flan vanillé ou le classique caramel. Et si tout tenait dans un seul gâteau, cuit en une seule fois, sans vaisselle en plus ? Un étonnant dessert mexicain promet exactement ça, avec un résultat qui déroute même les bons pâtissiers.

Son nom : le chocoflan, aussi appelé gâteau impossible. Originaire du Mexique, il présente après cuisson trois couches bien nettes : un caramel ambré, un flan vanillé ultra crémeux et un gâteau au chocolat moelleux. Le tout sort du four en une seule cuisson au bain-marie. Reste à voir comment ce tour de passe-passe fonctionne.

Chocoflan : le dessert mexicain 3-en-1 qui intrigue à la découpe

À la découpe, le chocoflan surprend toujours. Le couteau traverse d’abord la couche de flan lisse, puis le moelleux chocolaté, avant que le caramel ne vienne napper l’assiette. Visuellement, on croirait trois desserts assemblés, alors qu’ils ont été cuits ensemble dans le même moule, comme un simple gâteau de famille.

Ce dessert est très populaire au Mexique, où on le sert pour les grandes tablées et les anniversaires sous le nom de « pastel imposible ». Au moment du montage, on verse pourtant la pâte chocolat, puis l’appareil à flan par-dessus. Après une heure au four, tout s’est inversé : le flan remonte, le gâteau descend, sans aucune manipulation.

Les ingrédients et gestes clés pour réussir un chocoflan maison

Pour un moule à savarin ou à manqué, on prépare d’abord un caramel avec environ 120 g de sucre et un peu d’eau, versé brûlant au fond. On réalise ensuite une pâte au chocolat classique : 140 à 150 g de farine, 2 œufs, 80 g de beurre fondu, une dizaine de centilitres de lait, du cacao, du sucre et de la levure.

L’appareil à flan se compose en général de 400 g de lait concentré sucré, 200 g de cream cheese, 3 œufs, 20 cl de lait et de la vanille, simplement mixés jusqu’à texture lisse. On verse doucement ce mélange sur la pâte au chocolat, puis on enfourne le tout au bain-marie à 180 °C environ 60 minutes, avant un repos complet et deux bonnes heures de frigo.

La magie du chocoflan : une histoire de densité et quelques astuces anti-ratage

Ce qui change tout, c’est la densité. La pâte à gâteau, fouettée avec de la levure, reste légère et chargée de petites bulles d’air. Le flan, lui, est plus lourd, riche en œufs, lait et fromage frais. Sous l’effet de la chaleur, la préparation la plus dense coule vers le bas du moule, la plus légère remonte, puis les deux se figent en cuisant.

Pour que la magie opère, quelques réflexes aident vraiment : verser le flan très doucement, éviter de trop le fouetter pour ne pas créer de bulles, installer un bain-marie bien chaud qui arrive à mi-hauteur du moule et surveiller la cuisson jusqu’au fameux flan « pris mais encore légèrement tremblotant ». Une fois démoulé bien froid, le triple effet fondant, crémeux et caramélisé fait tout le spectacle.