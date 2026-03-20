Goûter : cette brioche aux pommes caramélisées cache trois secrets qui la rendent totalement irrésistible

À l'heure du goûter, une brioche aux pommes caramélisées encore tiède suffit à transformer un après-midi ordinaire en parenthèse ultra gourmande. Quels gestes simples lui donnent ce moelleux irrésistible ?

Quand les beaux jours approchent, les envies de douceur changent : on cherche encore le réconfort, mais avec quelque chose de plus léger que les gros gâteaux d’hiver. Sur la table du salon, une boisson chaude, quelques fruits… et souvent ce petit creux de l’après-midi qui donne envie d’un vrai moment pour soi.

À ce moment là, une brioche aux pommes caramélisées change tout. Moelleuse et dorée, généreusement garnie de quartiers de pommes qui ont mijoté dans le beurre et la cassonade, elle offre à chaque bouchée un contraste entre mie aérienne et fruits fondants. Un goûter tout simple bascule alors en pause totalement irrésistible.

Brioche aux pommes caramélisées : les ingrédients qui font la différence au goûter

Pour la pâte briochée, il faut 300 g de farine, 3 œufs, 40 g de sucre, 10 g de levure fraîche, 150 g de beurre mou et 5 g de sel. Le beurre doit être bien souple, la levure préalablement délayée dans un peu d’eau tiède, et le sel ajouté en dernier pour ne pas freiner le travail de la levure.

Côté garniture, on prévoit 500 g de pommes Golden ou Boskoop, 40 g de beurre et 50 g de cassonade. Ces variétés gardent une chair ferme et légèrement acidulée, idéale pour rester en morceaux à la cuisson. Mieux vaut éviter les pommes très aqueuses, comme certaines Granny Smith, qui rendraient la brioche humide et lourde.

Pâte briochée et pommes caramélisées : les gestes simples qui changent tout

On commence par mélanger farine, œufs, sucre et levure délayée. Puis vient le pétrissage, au robot ou à la main, pendant au moins 15 minutes, en incorporant le beurre mou en petits morceaux. La pâte devient alors lisse, brillante, légèrement collante. On la dépose en boule dans un saladier huilé, on couvre et on laisse reposer au minimum 2 heures à température ambiante, le temps qu’elle double de volume.

Pendant cette première pousse, on pèle les pommes, on les coupe en quartiers fins et réguliers, puis on les fait revenir dans le beurre avec la cassonade. Environ 8 minutes à feu moyen suffisent pour qu’elles se colorent et deviennent fondantes tout en restant bien individualisées. Une fois refroidies, on étale délicatement la pâte sans la dégazer, on répartit les pommes caramélisées en laissant un bord, puis on façonne en tresse, en couronne ou en boudin roulé. La brioche lève encore environ 1 heure, posée sur une plaque recouverte de papier cuisson, avant de cuire 25 minutes à 170 °C, jusqu’à ce que le dessus soit brun doré mais pas trop foncé.

Les secrets et variantes gourmandes de la brioche aux pommes caramélisées

Au fond, cette brioche doit sa magie à trois secrets simples : respecter des temps de repos généreux, choisir de bonnes pommes et soigner la caramélisation. Un pétrissage énergique ne lui fait pas peur, il donne une mie légère. Une brioche pressée reste plus compacte. On peut parfumer les fruits avec une cuillère à café de cannelle moulue pour 500 g de pommes, ou une pincée de cardamome, voire glisser une fine couche de crème pâtissière sous les fruits avant cuisson pour un cœur encore plus onctueux, ou un léger filet de sirop de vanille à la sortie du four.